Cum se descurcă USR la guvernare. Victor Ponta îi face praf: „Ăștia sunt mai comuniști decât Ion Iliescu. Sunt talibani”

Fostul premier, Victor Ponta a lansat un atac extrem de dur la adresa USR și a miniștrilor acestei formațiuni politice, duminică seară, într-o emisiune TV. Fostul social-democrat consideră că România se transformă într-un stat controlat de USR, dominat de radicalism și lipsă de experiență.

Victor Ponta, atac dur la adresa USR: „Sunt mai comuniști decât Iliescu”

Ponta a mai declarat în cadrul emisiunii TV că USR ar fi mai radical decât fostul regim condus de Ion Iliescu. În opinia lui, partidul este dominat de idei extreme și nu are echilibru, iar asta ar afecta direcția în care merge țara. ”Mă uit la ăștia de la USR. Toți sunt mai comuniști decât Iliescu”, a spus Victor Ponta.

În același timp, din punctul lui de vedere, Potrivit lui, PSD-iștii și PNL-iștii sunt înlocuiți pentru ca posturile să fie ocupate de membrii USR, iar acest lucru ar arăta dorința de a controla tot ce se poate. ”Îi dau afară pe PSD-iști și PNL-iști ca să-i pună pe USR-iști. Vine USR-ul să-i dăm afară pe toți și să-i aducem pe ai noștri”, a spus Ponta, la

Atac la adresa miniștrilor USR

Cât despre atmosfera din coaliția de guvernare, Victor Ponta spune că USR a intrat în acest „joc politic” cu care îi obligă pe ceilalți să se strângă și să-i facă loc. Atacurile s-au îndreptat și spre miniștrii USR. Ponta susține că aceștia nu au nici pregătirea, nici experiența necesară pentru funcțiile pe care le ocupă și că acest lucru se vede în modul în care conduc ministerele.

Un exemplu dat de fostul premier al României a fost cel al Oanei Țoiu, actualul ministru de Externe. El a criticat faptul că aceasta se ocupă de vizite externe fără să aibă toate informațiile esențiale și a spus că activitatea ei nu ajută în niciun fel România, ci Ucraina.

”Vezi că la Washington e capitala SUA, nu la Chicago. Ca să pricepeți ce înțelege (Oana Țoiu – n.r.) din ce este de făcut… Eu nu înțeleg de ce-i plătesc salariu ministrului de Externe. Ca să lucreze pentru Ucraina?!”, a mai spus Ponta.