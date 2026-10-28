Cum se distrează Aryna Sabalenka în vacanță. Tenismena nu uită de pasiunea sa

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După competiții Aryna Sabalenka a plecat în vacanță și le-a arătat tuturor cum se distrează. Tenismena din Belarus nu uită de pasiunea sa, tenisul, nici când este liberă. Se antrenează constant pentru a fi cea mai bună versiunea a sa.

Ce face Aryna Sabalenka când nu e la competiții

Aryna Sabalenka (28 ani) a luat o mică pauză de la competițiile de tenis, după ce a fost . A avut un comportament nepotrivit pentru că a pierdut în finală, în fața jucătoarei Elena Rybakina (27 ani). Sportiva din Belarus și-a motivat atitudinea, precizând că ieșirea nervoasă a fost din cauza eșecului din carieră.

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Cu toate acestea, nu a rămas o perioadă prea lungă supărată și a . Acum, a plecat într-o scurtă vacanță după ultima participare la turneele de tenis. A pierdut la Wuhan Open, însă a decis să se relaxeze și să profite din plin de timpul liber până la următoarea competiție.

Astfel, a ales o destinație cu soare, plajă și peisaje de poveste. Sportiva nu a uimit deloc cu alegerea sa. E o persoană care adoră locurile cu nisip fin, unde poate să facă plajă în voie. Tenismena a dezvăluit cu această ocazie care este modalitatea prin care se destinde. În schimb, a precizat că nu uită de marea sa pasiune.

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„Alergând pe o plajă și un teren de tenis lângă”, este descrierea lăsată de Aryna Sabalenka, pe contul oficial de Instagram. Mesajul a fost distribuit în dreptul unei postări cu mai multe imagini sugestive. În unele dintre acestea apare în costum de baie, fotografiile făcând furori în rândul celor care o urmăresc în mediul online. Majoritatea i-au remarcat formele și silueta pe care reușește să o mențină datorită sportului pe care-l practică cu mare plăcere. În plus, merge constant la sala de fitness pentru diferite exerciții și antrenamente cu greutăți.

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Cum se antrenează Aryna Sabalenka

„Wow”, „Perfect” sau „Deja îmi lipsești”, sunt o mică parte dintre comentariile primite de jucătoarea de tenis. Aryna Sabalenka a făcut furori cu pozele din concediu, dar și de pe terenul de tenis. Sportiva își menține forma fizică datorită unei combinații riguroase de antrenamente de forță explozivă, o nutriție strict personalizată și o disciplină mentală excelentă bazată pe echilibru. Rutina tenismenei din Belarus este concepută pentru a-i susține stilul de joc agresiv cu care a fost caracterizată de-a lungul anilor. De asemenea, vedeta este recunoscută pentru loviturile extrem de puternice.

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La un moment dat, frumoasa șatenă a explicat că înainte de fiecare meci sau antrenament intens are o rutină de încălzire dinamică. Timp de 30 de minute face exerciții de rotație toracică, genuflexiuni pe un singur picior și activări ale trunchiului cu mingi medicinale. În felul acesta previne accidentările de pe teren.

De asemenea, sub îndrumarea preparatorului fizic Jason Stacy pune accent pe mușchii abdominali și oblici (core). Aceștia sunt esențiali pentru că o ajută să genereze o forță rotațională în spatele loviturilor sale devastatoare. Aryna Sabalenka obișnuiește să alerge destul de mult, uneori atingând până la 10 kilometri.

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În plus, recurge la exerciții cu pliometrie, sare coarda și face mișcări de deplasare rapidă pe teren (footwork) pentru a face față schimburilor lungi. Totodată, sportiva este extrem de atentă la alimentație. În dieta ei nu se găsesc produse condimentate sau ingrediente care pot provoca disconfort gastric sau inflamație în timpul efortului. Hidratarea este esențială.