Cum se distrează prezentatorii matinalului de la ProTV. Sigur nu te așteptai la asta

Prezentatorii matinatului de la Pro TV au timp și de momente de distracție și relaxare în pauzele de publicitate sau înainte de intrarea în emisie. Pagina oficială de Instagram a postului de televiziune a prezentat o serie de filmulețe care îi prezintă pe știriști plini de voie bună și energie, dansând în platou.

Celebrii oameni de televiziune au încins un dans în mijlocul platoului, în fața pupitrului știrilor. Diminețile pline de energie și petrecute între prieteni au garantat distracția pentru toată lumea.

Totuși, chiar dacă momentul prezentat de pagina respectivei emisiuni avea menirea să aducă un zâmbet pe buzele telespectatorilor, reacțiile celor ce au văzut filmările s-au împărțit în două tabere: unii au apreciat momentul, considerând că aduce o notă de optimism între multe vești rele prezentate de buletinele de știri, iar alții au criticat nerespectarea distanțării.

Distacție pe platourile de filmare ale Știrilor Pro TV. Cum au reacționat fanii pe Instagram

Simpaticul moment a atras comentarii din partea celor ce l-au vizionat. Oamenii au apreciat voia bună și optimismul prezentatorilor: „În fiecare zi ar trebui să faceți așa! Sincer, sunteți creatori de opinie și de stări, iar acest clip mi-a adus o stare pozitivă. Mulțumesc! Dumnezeu să vă binecuvânteze!”

„Mă bucur pentru voi, pentru acest moment. Ne face bine și nouă, telespectatorilor, să vedem aceste mici momente (furate) de destindere în noianul de știri zilnice, mai puțin bune”, „Chef și voie bună, așa se începe o zi frumoasă! Mă bucur tare mult pentru ceea ce ați făcut, așa ar trebui să facă fiecare pentru că viața este frumoasă!”, sunt câteva din comentariile celor care au prețuit momentul lor.

Pe de altă parte, au apărut și gurile rele care au criticat modul în care nu este respectată distanțarea și au adus în dicuție prezența coronaviruslui în viețile noastre: „și Corona nu e pe la ProTV?”, „câtă vrăjeală și minciună pe ei cu distanțarea socială, bine ar fi dacă lumea nu s-ar mai uita la TV”, „numai la prostimea de rând e distanțare și alte mizerii ce le inventați!”, sunt câteva comentarii ale unor cârcotași.

Pro Tv, lider de audiență în perioada aprilie – iunie 2020

Pro TV a fost postul preferat al românilor în perioada aprilie – iunie 2020 atât în cursul zilei, cât și în prime-time, cu o medie de 3.7 puncte de rating și 24.7% share, iar știrile de la ora 19 au fost lider de audiență în perioada menționată.

„2020 este un an ca niciunul altul. În trimestrul al doilea, am continuat să ne concentrăm pe siguranța colegilor noștri și ne-am adaptat noului mediu de lucru. Am implementat modificări de grilă, știrile au fost esențiale pentru noi și am făcut tot posibilul ca business-ul să se mențină stabil și puternic.

Lucrăm într-un nou mediu, cu multe provocări și sunt mândru de echipa PRO TV, de fiecare departament, de fiecare coleg care muncește de acasă sau continuă să vină la sediu. Le mulțumim tuturor partenerilor noștri, celor care s-au alăturat inițiativelor noastre din această perioadă și vom continua să le oferim românilor conținutul obiectiv pe care și-l doresc!”, a declarat CEO-ul Pro TV, Aleksandras Cesnavicius, pentru protv.ro.

