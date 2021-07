Cum se distrează Zanni de la Survivor România. Antonia a filmat totul

Câștigătorul Survivor România își petrece aproape tot timpul acasă la Alex Velea și Antonia. Zanni se filmează în diverse ipostaze și postează o mulțime de filmulețe pe conturile de socializare.

ADVERTISEMENT

Faimosul a fost surprins și de Antonia într-un scurt filmuleț în timp ce se distra cu o jucărie care vorbește.

Cum se distrează Zanni de la Survivor România

După ce a revenit din Republica Dominicană, Zanni își petrece aproape tot timpul cu Alex Velea și Antonia, pe care îi consideră familia sa. În ultimele zile acesta a postat mai multe filmulețe din casa artiștilor. Antonia l-a surprins și ea pe Zanni într-o ipostază inedită.

ADVERTISEMENT

Acesta se juca cu o jucărie de pluș care poate să imite sunetele. Câștigătorul de la Survivor România se gândește încă la celebra competiție, dovadă fiind fraza pe care încerca să o repete pentru jucărie:

“Cel mai slab va ceda/ Cel mai fals va cădea”.

Cum l-a cunoscut Zanni pe Alex Velea

Zanni s-a apucat de treabă de cum a ajuns în România. care a strâns peste 1 milion de vizualizări în doar două zile. și-a făcut o carieră în muzică după ce l-a cunoscut pe Alex Velea. De atunci a scos mai multe piese apreciate de fani.

ADVERTISEMENT

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani. Faimosul i-a trimis un mesaj lui Alex Velea pe Instagram, iar acesta i-a răspuns. De atunci s-au împrietenit, iar iubitul Antoniei îl consideră unul dintre băieții săi de Aur.

“Mi-a dat un mesaj pe Instagram: Dă-mi putere să dau si eu mai departe. Și eu l-am întrebat: O pârlești bine? Ai mai cântat, care e treaba?

ADVERTISEMENT

Nu am mai cântat, dar simt că pot să cânt. Și am zis, la mine studio, nu că e coadă, dar sunt câțiva băieți care vor să facă fix cam aceleași lucruri. Eu nu am timp de așteptat, eu vreau să fac acum.

Zic, bine, hai vino la studio să văd ce poți să faci. Așa a început călătoria noastră muzicală.

ADVERTISEMENT

În 2019, în toamnă cred că a scos prima lui piesă „Caut cheia”, practic povestea lui de viață spusă așa, în două minute jumate”, a mai spus Alex Velea, într-un interviu.