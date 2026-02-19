Cum se explică, de fapt, criza de prezervative de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Adevărul spus de o sportivă

ADVERTISEMENT

Mai multe evenimente au atras atenția la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Unul dintre ele este unul deja ”clasic” la astfel de competiții: criza de prezervative. În doar trei zile, ”protecția” distribuită de organizatori a fost epuizată.

Cum s-a ajuns la criza de prezervative de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Rolul jucat de Valentine’s Day

În acest an, un total de aproape 10.000 de mijloace de protecție au fost distribuite de către organizatori în satele olimpice din Milano și Cortina. Forul Internațional Olimpic (CIO) pune în aplicare astfel o mai veche practică olimpică. Scopul este de a asigura relații protejate în special în rândul tinerilor care se află cazați în cartiere apropiate.

Din ”păcate” pentru dorința organizatorilor de a-i proteja pe sportivi, cu Ziua Îndrăgostiților, celebra Valentine’s Day. Astfel, miile de sportivi au golit în doar 3 zile distribuitoarele de prezervative, înainte de această cunoscută sărbătoare a iubirii.

Până pe 14 februarie, stocul de prezervative era golit. S-a întâmplat asta în condițiile în care încă mai era o săptămână până la încheierea Jocurilor. ”Cu siguranţă acest lucru arată că Valentine’s Day este în plină desfăşurare în Satul Olimpic”, a spus, în weekendul trecut, purtătorul de cuvânt al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Mark Adams. ”Zece mii au fost folosite până în prezent, circa 2.800 de sportivi, deci poţi face calculele, aşa cum se spune”, a mai adăugat oficialul CIO.

Ce se întâmplă, de fapt, la Jocurile Olimpice și cum se ajunge la criza de prezervative. O sportivă rupe tăcerea

La fiecare patru ani, mii de sportivi din circa 200 de țări trăiesc timp de câteva săptămâni în același loc. Vorbim de așa-numitul ”Sat Olimpic”. După cum se știe, tinerii au un program este extrem de strict. Sunt angrenați în antrenamente, competiții, controale antidoping etc. Pe de altă parte, între probe există și mult timp liber, iar atmosfera este una intensă.

Fosta atletă germană Susen Tiedtke, săritoare în lungime, , a vorbit deschis pentru publicația BILD despre motivul real pentru care se ajunge la criza de prezervative la astfel de evenimente.

”Sportivii sunt la apogeul fizic în timpul Jocurilor Olimpice. Când concursul se termină, vor să-și elibereze energia. Când concursul se termină, vor să trăiască energia acumulată, sunt petreceri una după alta, apoi intervine și alcoolul. Se întâmplă să faci sex și sunt destui oameni care își doresc asta”, spune Tiedtke, citată de .

Nemțoaica spune că regula ”fără sex” este doar o glumă care ”nu funcționează deloc” la astfel de întreceri majore. ”Uneori era greu să dormi din cauza zgomotelor din camerele vecine (se auzea clar ce se întâmplă). Colegii de cameră obișnuiau să plece ca să lase spațiu pentru intimitate, ca într-o vacanță”, explică aceasta. Adrenalina și testosteronul sunt la cote maxime. Așadar, și libidoul: ”Interdicția este hilară pentru mine, nu funcționează deloc. Sexul este întotdeauna o problemă în sat”, mai spune ea.

Cum a încercat Comitetul Internațional Olimpic să ”stopeze” relațiile sexuale în interiorul satelor olimpice

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) nu încurajează relațiile intime între atleți. În urmă cu cinci ani, la Tokyo, forul internațional a încercat să stopeze acest fenomen prin dotarea satului olimpic cu paturi de carton, numite de presă ”anti-sex”. La acel moment, fiind în plină pandemie, presa a numit mecanismul drept ”o distanțare socială”. Paturile rezistau la o greutate de maximum 200 de kilograme.

Din 1988 (Jocurile de la Seul), se distribuie prezervative gratuit pentru a promova sexul sigur. În Japonia, în ciuda pandemiei, au fost puse la dispoziția delegațiilor 160.000 de prezervative. Apoi, la Paris 2024, gradul de protecție a fost și mai generos: aproape 300.000 de prezervative au fost distribuite de organizatori.