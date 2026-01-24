Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cum se fac transferurile la Dinamo. Procesul complex prin care trece un jucător înainte să fie prezentat oficial în Ștefan cel Mare: „Alegem din 5 opțiuni”

Tot ce trebuie să știi despre cum se fac transferurile la Dinamo. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre procesul complex prin care se aleg jucătorii înainte de a fi aduși la echipa din „Ștefan cel Mare”.
Mihai Dragomir
25.01.2026 | 00:07
Cum se fac transferurile la Dinamo Procesul complex prin care trece un jucator inainte sa fie prezentat oficial in Stefan cel Mare Alegem din 5 optiuni
Tot procesul prin care Dinamo face transferurile. Cine, cum și când decide. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Perioada de transferuri încă este deschisă în SuperLiga. Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a explicat în direct cum lucrează departamentul de scouting al „câinilor” și în ce bază sunt aduși jucătorii la echipă.

Cum se lucrează la Dinamo în departamentul de scouting, de fapt

Un departament de scouting bun este un adevărat „combustibil” pentru un club, chiar și pentru cele mai mici. Aducerea de jucători buni, potriviți cerințelor antrenorului și ideali mediului de la echipă poate face diferența.

Mercato din SuperLiga este deschis până pe 9 februarie, astfel că mișcările de trupe sunt în plină desfășurare. Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a venit în studioul emisiunii „FANATIK Dinamo” și a vorbit în detaliu despre cum se face scouting-ul la echipa din „Ștefan cel Mare”.

„Este un proces care are mai multe componente. Avem în primul rând departamentul de scouting care lucrează în paralel cu departamentul de date. Identificăm jucătorii din punct de vedere al datelor, în paralel cu video scouting. Facem cumva o validare între cele două, astfel încât să ne asigurăm că nu ne bazăm doar pe una, ci le completăm și avem o imagine completă.

La video sunt astăzi 20 de persoane care urmăresc săptămânal 20 de campionate din lume, iar la date și analiza lor avem 4 oameni care, tot la fel, urmăresc prin date, tot timpul, ce se întâmplă în lume și avem o raportare săptămânală. E un ciclu care a început pe 15 decembrie și pe măsură ce ne apropiem de perioada de iarnă, trebuie să avem pe 15 noiembrie conturată o listă cu cei mai interesanți jucători.

Apoi începem să mergem mai în detaliu, aflăm condiții, caracterul jucătorului, care ar putea fi o țintă pentru noi. Când ajungem cu o listă scurtă merg să discut cu Zeljko Kopic, cu Andrei Nicolescu, să vedem și ca buget ce ne putem permite. Ne interesează și profilul, compatibilitatea cu cei din teren, e un proces complex”, a spus inițial Cosmin Mihalescu.

Pe ce criterii sunt aleși jucătorii transferați de Dinamo

Dinamo a reușit în ultimul timp să își întărească lotul cu jucători foarte interesanți precum Kennedy Boateng, Eddy Gnahore sau chiar tineri români precum Alexandru Musi, Adrian Mazilu și mulți alții. Cosmin Mihalescu a spus care sunt criteriile care decid transferurile la Dinamo.

„Noi am încercat să construim profilul jucătorului de la Dinamo pe fiecare poziție ca să ne dăm seama dacă va fi compatibil, dacă se va potrivi cu cei din jurul său. Dacă se cere un fundaș central, noi cam știm pe cine să căutăm.

Mergem, căutăm, iar ideal ar fi să avem 5 opțiuni din care să alegem. Pe listă ajung jucători la cotații diferite de preț și cu cereri salariale diferite. Avem o discuție cu toții și vedem care e cea mai bună variantă posibilă. Video și datele încep separat, dar la un moment se validează una pe cealaltă”, a mai explicat oficialul dinamovist la emisiunea „FANATIK Dinamo”.

  • 5 februarie 2025 este data la care Cosmin Mihalescu a preluat funcția de director sportiv la Dinamo
  • 17,3 milioane de euro valorează lotul lui Dinamo, conform site-urilor de specialitate
  • 2,5 milioane este cota celui mai valoros fotbalist din lotul lui Dinamo (Cătălin Cîrjan)
