Cum se face cea mai scumpă cafea din lume. E obținută din excrementele unui animal ciudat

Cafeaua este o băutură consumată la scară largă și în cantități industriale de oameni din toate părție pământului, însă una dintre acestea este . Cum se face cea obținută din excrementele unui animal ciudat.

Care e cea mai costisitoare cafea de pe glob și cum se prepară

Kopi Luwak Wild este considerată cea mai costisitoare cafea de pe glob. Este preparată destul de ușor, însă modalitatea prin care se obține poate părea ieșită din comun la prima vedere. Aceasta este obținută din excrementele unui mamifer.

ADVERTISEMENT

Mai exact, boabele sunt culese din excrementele unui animal numit civetă indoneziană, care este un mamifer mic ce seamănă cu viezurele sau pisica de casă. Aceasta ingerează boabele de cafea care provin de la un arbore originar din zonele tropicale ale Africii și Asiei.

Cofeina conținută de semințele arborelui ar trebui să țină la distanță animalele din zonă, dar pentru zibete nu reprezintă nicio problemă. Aroma specială a cafelei este dată de procesul de fermentație care are loc în stomacul zibetelor.

ADVERTISEMENT

Pulpa și învelișul boabelor de cafea sunt îndepărtate în timpul digestiei, însă bobul nu este distrus de sucurile gastrice. Acesta se găsește complet în excrementele de la zibete, de unde se colectează de oameni.

Aceștia spală extrem de bine boabele de cafea luate din de la zibete, apoi le usucă și le presează. Ulterior, boabele se pun la uscat și se prăjesc înainte de a fi vândute către cei care doresc să testeze cafeaua.

ADVERTISEMENT

Pașii de urmat pentru a face cea mai scumpă cafea din lume

Cea mai scumpă cafea din lume are un preț destul de piperat, însă cu toate acestea are doritori. Cei care au gustat-o spun că are o aromă inconfundabilă și că merită cei 1.200 de lei pe care-i dau pentru un kilogram.

Pentru a prepara această băutură se pune prima oară apa la fiert și boabele de cafea pentru a le curăța bine. Ulterior, boabele se clătesc de două ori cu apă aflată la temperatura camerei. Se face focul și se pun boabele la prăjit.

ADVERTISEMENT

Mai apoi, specialiștii din Bali folosesc un mojar pentru a măcina toate boabele care au fost prăjite suficient. În timp ce se întâmplă acest proces apa pentru cafea trebuie să se fiarbă la temperatura potrivită.