Cum se face, de fapt, ciulamaua de cartofi. Este o mâncare pe care cei mici o vor cere la nesfârșit

Cum se face, de fapt, ciulamaua de cartofi. Este o pe care cei mici o vor cere la nesfârșit. Gustul te va trimite instant cu gândul la copilărie pentru că este un produs care se face simplu, cu puține ingrediente.

Care e cea mai bună metodă pentru a pregăti ciulamaua de cartofi. Preparatul este delicios și cerut, în special, de cei mici

Care e cea mai bună metodă pentru a pregăti de cartofi. Preparatul este delicios și cerut, în special, de cei mici. Rețeta tradițională românească se pregătește ușor, rezultatul fiind unul savuros și sățios.

Acest fel de mâncare este recunoscut pentru textura cremoasă și aroma desăvârșită. Se poate adapta în funcție de gustul fiecărei persoane în parte. De asemenea, se servește ca și fel principal sau uneori drept garnitură.

În plus, preparatul culinar este o alegere potrivită pentru orice masă din zi pentru că oferă sațietate și are nutrienții necesari pentru a energiza organismul o perioadă lungă. Are nevoie de ingrediente care se găsesc în orice casă.

Pentru a face acest fel de mâncare delicios se folosesc cartofi făinoși, care se descompun ușor în sos. Ciulamaua de cartofi are nevoie de un kilogram de cartofi, o ceapă mare, 2-3 căței de usturoi și 2-3 linguri de făină albă.

Totodată, rețeta mai conține 250 ml smântână pentru gătit, 500 ml supă de legume sau apă, sare și piper după gust, 2-3 linguri de ulei sau unt pentru a căli toate legumele. Procesul de gătire nu durează foarte mult.

Rețetă simplă de ciulama de cartofi

Cartofii se curăță de coajă, se spală bine și se taie în cuburi de mărime medie. Ceapa și usturoiul se curăță și se toacă mărunt și se lasă deoparte. Între timp se pune la încins puțin ulei de floarea soarelui într-o cratiță mare. Se adaugă ceapa și se lasă până când devine translucidă.

Se adaugă usturoiul și se gătesc cele două legume timp de un minut. Se amestecă bine cu o lingură de lemn pentru a nu se arde, apoi se presară deasupra făina. Se amestecă totul foarte bine pentru a se forma un fel de rântaș.

Acest rântaș este, de fapt, baza preparatului culinar. Sosul conferă o textură cremoasă mâncării în care se pune ulterior, supa de legume sau apa. Se toarnă treptat și se amestecă constant pentru a evita formarea cocoloașelor.

În momentul în care s-a obținut un sos omogen se adaugă cartofii tăiați și se lasă la fiert, la foc mic. Cratița se acoperă parțial cu un capac și se lasă la gătit pentru circa 20-25 de minute sau până când cartofii sunt complet fierți.

La final, ciulamaua de cartofi mai are nevoie doar de smântână. Se amestecă bine compoziția din oală și se condimentează cu sare și piper, în funcție de gustul fiecăruia. Pentru o aromă plăcută se poate folosi o legătură de pătrunjel sau mărar. Mâncarea se poate face și cu carne.