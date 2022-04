Cum se face departajarea în play-off-ul şi play-out-ul din Liga 1! Toate criteriile în caz de egalitate de puncte la final de sezon

FCSB a obţinut o , scor 1-0, iar ambele echipe sunt la mâna lor în lupta pentru pentru titlul de campioană a României, cu un avantaj pentru ardeleni. În plus, Universitatea Craiova are şi ea speranţe, chiar dacă în cazul ei calculele sunt ceva mai complicate şi are nevoie şi de rezultate favorabile în celelalte meciuri din play-off.

Criteriile de departajare din play-off-ul şi play-out-ul Ligii 1. Ce se întâmplă în caz de egalitate de puncte

În prezent, înainte de returul play-off-ului, CFR Cluj ocupă primul loc, cu 45 de puncte, în timp ce FCSB e pe 2, cu 43 de puncte. Podiumul e completat de Universitatea Craiova, care are 39 de puncte. Concret, distanţa între primele două locuri este de 2 puncte, însă, practic, e de 2,5 puncte. Imediat vine şi explicaţia acestui fapt.

Primul criteriu de departajare este legat de înjumătăţirea punctelor, înainte de play-off şi play-out, dacă a fost sau nu aplicată rotunjirea de 0,5. În cazul echipelor din play-off, doar FC Voluntari a beneficiat de acest avantaj, astfel că acest criteriu va fi exclus dacă CFR Cluj şi FCSB vor termina la egalitate de puncte.

Al doilea criteriu este legat de numărul de puncte de la finalul sezonului regulat, când CFR Cluj a strâns 76 de puncte, în timp ce FCSB a terminat cu 62 de puncte. Astfel, în caz de egalitate la finalul play-off-ului, ardelenii vor fi campioni. Într-un scenariu în care clujenii fac un egal şi câştigă patru meciuri, campioană va fi din nou trupa lui Dan Petrescu. De aici şi acel 0,5 artificial din diferenţa între cele două rivale.

Abia al treilea criteriu are legătură cu rezultatele obţinute în play-off, mai exact meciurile directe între echipele aflate la egalitate de puncte. Însă, CFR Cluj şi FCSB ar fi trebuit să termine la egalitate de puncte în sezonul regulat pentru ca acest criteriu să fie luat în calcul.

Regulamentul acesta a intrat în vigoare pe 2 august 2018, astfel că ediţia 2021-2022 este a patra în care sunt folosite aceste criterii de departajare în caz de egalitate, după scandalul dintre FCSB şi Viitorul, cum era numită Farul în sezonul 2016-2017. În urmă cu cinci ani, cele două au terminat cu acelaşi număr de puncte, iar “roş-albaştrii” au încercat să aibă câştig de cauză la TAS, însă .

Toate criteriile de departajare pentru play-off şi play-out

înjumătăţirea punctelor, dacă a fost sau nu aplicată rotunjirea de 0,5 puncte

numărul de puncte obţinut la finalul sezonului regulat

meciurile directe în play-off/play-out

golaverajul mai bun în meciurile directe

numărul mai mare de goluri marcate în meciurile directe

golaverajul general mai bun în toate meciurile jucate (play-off/play-out şi sezon regulat)

numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile de campionat

dacă şi după aplicarea acestor criterii egalitatea se menţine, se va disputa un meci de baraj

Programul celor trei echipe care se luptă la titlu

CFR Cluj: FC Voluntari (deplasare), Farul (acasă), FC Argeş (d), U Craiova (a), FCSB (d)

FCSB: Farul (d), FC Argeş (a), U Craiova (d), FC Voluntari (d), CFR Cluj (a)

Universitatea Craiova: FC Argeş (d), FC Voluntari (a), FCSB (a), CFR Cluj (d), Farul (a)

Situaţia din play-out-ul Ligii 1. Ce echipe au beneficiat de rotunjire la înjumătăţirea punctelor

Dintre cele 12 echipe din play-out-ul Ligii 1, cinci au beneficiat de rotunjire la înjumătăţirea punctelor. Este vorba de Sepsi Sfântu Gheorghe, Chindia Târgovişte, FCU Craiova, CS Mioveni şi Dinamo.

Astfel, dacă CS Mioveni şi Chindia ar termina la egalitate de puncte, în prezent echipa din Târgovişte este pe loc de baraj, formaţia argeşeană ar ajunge pe poziţia care duce în baraj. La finalul sezonului regulat, Chindia a avut 35 de puncte, în timp ce Mioveniul a terminat cu 29 de puncte. Ambele au beneficiat de rotunjire, iar criteriul al doilea va face departajare între cele două.

Echipele care ar putea ajunge la aplicarea celui de-al treilea criteriu

FC Argeş şi Farul sunt echipele din play-off care au terminat sezonul regulat la egalitate, ambele cu 48 de puncte. Dacă egalitate se va menţine şi în play-off, atunci vor fi luate în calcul rezultatele directe din această fază. În turul play-off-ului, dobrogenii s-au impus, în Trivale, scor 2-0.

UTA şi Rapid sunt echipele din play-out care au terminat sezonul regulat la egalitate, cu 40 de puncte amândouă. Giuleştenii au un avans de 6 puncte, în play-out, şi un meci mai puţin jucat, astfel că şansele ca cele două echipe să fie la egalitate de puncte şi aici sunt reduse. Dacă totuşi s-ar ajunge la această situaţie, Rapidul are avantajul că a câştigat meciul direct din play-out, scor 2-0, în etapa precedentă.