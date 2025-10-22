Cum se face pace între Mircea Lucescu și Răzvan Marin? MM Stoica, soluția propusă în direct: „Asta va conta decisiv!”

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu l-a lăsat pe bancă pe Răzvan Marin pentru partida România – Austria, după ce anunțase înainte de meci că mijlocașul va fi indisponibil din cauza unei accidentări. După partidă, a avut loc un schimb de replici de la distanță între tehnician și elevul său. Mihai Stoica a comentat această situație la „MM la FANATIK”.

Mihai Stoica a analizat conflictul dintre Mircea Lucescu și Răzvan Marin

, iar selecționerul a recunoscut că a folosit accidentarea ca un motiv pentru a nu-l introduce în teren pe mijlocaș. .

Mihai Stoica a analizat afirmațiile făcute de selecționer cu privire la Răzvan Marin și Nicolae Stanciu, dar și răspunsul fostului jucător de la Ajax. „Stanciu nici nu mă așteptam să răspundă, e un copil prea cuminte și de bun simț. Mie mi-a plăcut răspunsul lui Răzvan Marin și cred că și Mircea Lucescu apreciază.

Nu știu ce părere a avut despre răspunsul lui Răzvan Marin, dar eu știu că Mircea Lucescu apreciază fotbaliștii cu personalitate, iar Răzvan Marin nu a fost obraznic, nici nu are cum să fie, pentru că are o educație. Eu i-am cunoscut ambii părinți, nu doar pe Petre, cu care am lucrat atâția ani, ci și pe Raluca. Copilul e foarte bine crescut, însă are personalitate. A răspuns într-un registru decent”, a declarat oficialul celor de la FCSB în exclusivitate pentru FANATIK.

Va mai fi convocat Răzvan Marin la echipa națională?

Mihai Stoica e de părere că Mircea Lucescu va lua în considerare doar evoluțiile lui Răzvan Marin de pe gazon în momentul în care va decide dacă mijlocașul va reveni la națională: „Eu cred că va depinde doar de modul în care el va juca în Grecia. E la o echipă mare, Mircea Lucescu e apropiat de acel campionat, pentru că Răzvan antrenează acolo.

Dacă Răzvan Marin va juca bine, va fi chemat în continuare. Mircea Lucescu tot timpul a apreciat jucătorii de caracter, chiar jucătorii-problemă. El l-a iubit pe Lupu cum nu cred că a iubit un alt fotbalist vreodată. Și Lupu era orice numai un tip pe care să-l încadrezi în anumite… La fel și Sergen, care e acum antrenorul lui Beșiktaș”.

Ce a declarat Mircea Lucescu despre situația lui Răzvan Marin

După victoria superbă obținută de naționala României în meciul cu Austria, selecționerul Mircea Lucescu a fost prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, unde a vorbit inclusiv despre Răzvan Marin. „Nu am avut nimic cu Răzvan Marin. Noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului terenului. S-au pierdut toate contactele acolo!

Am profitat de faptul că a spus că îl doare, că a ieșit din antrenament. Nu s-a antrenat joi și vineri, nu cum spun alții. Joi, după meciul cu Moldova, a făcut 5 minute, plus alte 3 minute. Acesta nu este antrenament! Vineri nu a făcut niciun fel de antrenament, sâmbătă s-a dus să facă RMN-ul, a spus că e în regulă. Era o miozită de efort, adică se inflamează nervul pe fibrele musculare. Eu am spus că nu o să joace”, a afirmat experimentatul tehnician în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici.