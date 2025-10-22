Sport

Cum se face pace între Mircea Lucescu și Răzvan Marin? MM Stoica, soluția propusă în direct: „Asta va conta decisiv!”

Mihai Stoica a analizat conflictul dintre selecționerul Mircea Lucescu și Răzvan Marin. Oficialul celor de la FCSB s-a pronunțat cu privire la viitorul mijlocașului la echipa națională.
Bogdan Mariș
22.10.2025 | 14:07
Cum se face pace intre Mircea Lucescu si Razvan Marin MM Stoica solutia propusa in direct Asta va conta decisiv
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica a analizat conflictul dintre Mircea Lucescu și Răzvan Marin. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu l-a lăsat pe bancă pe Răzvan Marin pentru partida România – Austria, după ce anunțase înainte de meci că mijlocașul va fi indisponibil din cauza unei accidentări. După partidă, a avut loc un schimb de replici de la distanță între tehnician și elevul său. Mihai Stoica a comentat această situație la „MM la FANATIK”.

Mihai Stoica a analizat conflictul dintre Mircea Lucescu și Răzvan Marin

Mircea Lucescu a afirmat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că Răzvan Marin nu a evoluat contra Austriei din motive tactice, iar selecționerul a recunoscut că a folosit accidentarea ca un motiv pentru a nu-l introduce în teren pe mijlocaș. Fotbalistul celor de la AEK Atena i-a oferit mai apoi replica tehnicianului.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a analizat afirmațiile făcute de selecționer cu privire la Răzvan Marin și Nicolae Stanciu, dar și răspunsul fostului jucător de la Ajax. „Stanciu nici nu mă așteptam să răspundă, e un copil prea cuminte și de bun simț. Mie mi-a plăcut răspunsul lui Răzvan Marin și cred că și Mircea Lucescu apreciază.

Nu știu ce părere a avut despre răspunsul lui Răzvan Marin, dar eu știu că Mircea Lucescu apreciază fotbaliștii cu personalitate, iar Răzvan Marin nu a fost obraznic, nici nu are cum să fie, pentru că are o educație. Eu i-am cunoscut ambii părinți, nu doar pe Petre, cu care am lucrat atâția ani, ci și pe Raluca. Copilul e foarte bine crescut, însă are personalitate. A răspuns într-un registru decent”, a declarat oficialul celor de la FCSB în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum...
Digi24.ro
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații lui Putin să fie luați prizonieri de un robot

Va mai fi convocat Răzvan Marin la echipa națională?

Mihai Stoica e de părere că Mircea Lucescu va lua în considerare doar evoluțiile lui Răzvan Marin de pe gazon în momentul în care va decide dacă mijlocașul va reveni la națională: „Eu cred că va depinde doar de modul în care el va juca în Grecia. E la o echipă mare, Mircea Lucescu e apropiat de acel campionat, pentru că Răzvan antrenează acolo.

ADVERTISEMENT
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu:
Digisport.ro
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"

Dacă Răzvan Marin va juca bine, va fi chemat în continuare. Mircea Lucescu tot timpul a apreciat jucătorii de caracter, chiar jucătorii-problemă. El l-a iubit pe Lupu cum nu cred că a iubit un alt fotbalist vreodată. Și Lupu era orice numai un tip pe care să-l încadrezi în anumite… La fel și Sergen, care e acum antrenorul lui Beșiktaș”.

Ce a declarat Mircea Lucescu despre situația lui Răzvan Marin

După victoria superbă obținută de naționala României în meciul cu Austria, selecționerul Mircea Lucescu a fost prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, unde a vorbit inclusiv despre Răzvan Marin. „Nu am avut nimic cu Răzvan Marin. Noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului terenului. S-au pierdut toate contactele acolo!

ADVERTISEMENT

Am profitat de faptul că a spus că îl doare, că a ieșit din antrenament. Nu s-a antrenat joi și vineri, nu cum spun alții. Joi, după meciul cu Moldova, a făcut 5 minute, plus alte 3 minute. Acesta nu este antrenament! Vineri nu a făcut niciun fel de antrenament, sâmbătă s-a dus să facă RMN-ul, a spus că e în regulă. Era o miozită de efort, adică se inflamează nervul pe fibrele musculare. Eu am spus că nu o să joace”, a afirmat experimentatul tehnician în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici.

FĂRĂ DUBII! MM Stoica știe cum SE ÎNCHEIE CONFLICTUL Mircea Lucescu - Răzvan Marin de la națională

Cine transmite la TV FCSB – Bologna și Universitatea Craiova – Noah, pe...
Fanatik
Cine transmite la TV FCSB – Bologna și Universitatea Craiova – Noah, pe ce posturi poți să vezi meciurile. Zi plină pe canalele de sport
Destin cumplit pentru un fotbalist de 20 de ani. A murit de ziua...
Fanatik
Destin cumplit pentru un fotbalist de 20 de ani. A murit de ziua tatălui după un accident între o motocicletă și o vacă. Video
Dezvăluiri despre transferul lui Stoinov la Dinamo: „Ne-a luat un an să îl...
Fanatik
Dezvăluiri despre transferul lui Stoinov la Dinamo: „Ne-a luat un an să îl aducem!”. De ce se luptă pentru cetăţenia bulgară. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Suma pe care MApN i-a cerut-o lui Gigi Becali pentru a-i vinde Steaua...
iamsport.ro
Suma pe care MApN i-a cerut-o lui Gigi Becali pentru a-i vinde Steaua București
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!