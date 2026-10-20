Sport

Cum se împarte averea de 50 de milioane de euro după divorţul dintre Elina Svitolina şi Gael Monfils! Motivul dureros al divorţului

Alex Bodnariu
20.10.2026 | 09:11
Cum se imparte averea de 50 de milioane de euro dupa divortul dintre Elina Svitolina si Gael Monfils Motivul dureros al divortului
SPECIAL FANATIK
Cum se împarte averea de 50 de milioane de euro după divorţul dintre Elina Svitolina şi Gael Monfils! Motivul dureros al divorţului. Sursa: colaj Fanatik
Elina Svitolina şi Gael Monfils s-au despărţit după o căsnicie de cinci ani. Cei doi au strâns o avere de peste 50 de milioane de euro, care urmează să se împartă în spatele uşilor închise.
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Elina Svitolina a anunţat că se desparte de Gael Monfils, după o căsnicie de cinci ani. Este o veste şoc pentru lumea tenisului, cei doi fiind unul din cuplurile sudate din sport. Cei doi au strâns o avere de peste 50.000.000 de euro doar din premiile câştigate în tenis, pe care urmează să o împartă la divorţ.

Svitolina şi Monfils împart o avere de 50.000.000 de euro!

Svitolina şi Monfils au şi o fetiţă, Skai. Separarea dintre cei doi este anunţată ca fiind una amiabilă, astfel că presa internaţională susţine că, cel mai probabil, nu vor fi mari probleme nici în ceea ce priveşte împărţirea averii de peste 50.000.000 de euro, prioritatea fiind bunăstarea fiicei lor.

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Gael Monfils se va retrage din tenis la finalul actualului sezon şi a acumulat doar din premii peste 25.000.000 de dolari. Pe lângă aceste sume, se adaugă şi contractele comerciale plus alte evenimente. De cealaltă parte, Elina Svitolina a acumulat peste 31.000.000 de dolari din premiii în carieră.

În timpul căsniciei, cei doi au avut parte de afaceri foarte lucrative. Au avut mai multe colaborări cu branduri de top, investiţii şi multe altele. Monfils a apărut la mai multe meciuri demonstrative, în timp ce fosta lui soţie a fost implicată în multe evenimente de caritate.

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Ucraineanca invocă impactul războiului pentru despărţirea de Monfils

Elina Svitolina a dezvăluit că motivul divorţului este impactul psihologic profund provocat de războiul din Ucraina şi a nevoii de a se regăsi. Sportiva a explicat: „Căsnicia noastră se încheie, dar familia noastră nu. Skai va fi mereu pe primul loc”.

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Astfel, presa internaţională susţine că cel mai probabil nu vor exista probleme în ceea ce priveşte partajul cuplului şi, cel mai probabil, împărţirea banilor şi a proprietăţilor se va face în spatele uşilor închise, cu puţine detalii care să iasă la iveală despre acest subiect.

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Monfils, devastat de divorţ! S-a retras din turneele de la Lyon şi Paris Bercy

Elina Svitolina şi Gael Monfils sunt împreună de opt ani de zile, fiind căsătoriţi din anul 2021. L’Equipe notează că jucătorul francez este devastat de această veste, care era aşteptat să evolueze în faţa propriului public în turneele de la Lyon şi Paris Bercy, în ultimul său sezon la profesionişti. Monfils s-a retras de la aceste turnee, fapt care a ridicat mai multe semne de întrebare:

„Francezul în vârstă de 40 de ani și-a încheiat brusc cariera pe 5 octombrie, după ce plănuise să se retragă la începutul lunii noiembrie la Paris Masters 1000. Postarea de pe Instagram a Svitolinei scoate la iveală motivele personale care l-au determinat pe Monfils să se retragă mai devreme decât se aștepta.

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Când Monfils a aflat vestea, acum câteva săptămâni, nu a mai fost apt să joace, ceea ce l-a determinat să se retragă de pe listele ITIA și să nu mai concureze la Lyon sau Paris”, scriu francezii de la L’Equipe.

  • 50.000.000 de euro este averea estimată a fostului cuplu
  • 2021 e anul în care s-a căsătorit Monfils cu Svitolina
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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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