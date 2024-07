Cum se înțeleg Adda și Cătălin Rizea, de fapt. Artista recunoaște că are numeroase obsesii: ”E total opusul meu”

Adda și Cătălin Rizea sunt împreună de ani buni. Cei doi au împreună și un copil și par că se completează reciproc. Cum se înțeleg însă cei doi când nu îi vede nimeni și cum funcționează totul?

Cum se înțeleg Adda și Cătălin Rizea

Recent, . Aceasta a vorbit printre altele despre obsesiile sale, ba chiar le-a prezentat fanilor săi și toate aspiratoarele pe care le are în casă.

Mai mult de atât, Adda a dezvăluit că aranjează hainele în dulap în funcție de culori. Iar mai toată lumea a rămas uimită de aceste mici obsesii. Ce spune însă Cătălin Rizea despre asta ?

Artista recunoaște că are obsesii, însă cel mai probabil acestea s-au dezvoltat odată cu latura artistică. În ceea ce îl privește pe Cătălin Rizea, Adda spune că soțul ei este fix la polul opus, dar o înțelege.

Nici ea nu îl terorizează cu ordinea, însă nici nu este nevoie. Se pare că soțul artistei îi urmează exemplul în mare parte și inclusiv el are hainele puse în dulap pe culori. Astfel, în ciuda acestor mici detalii, cei doi reușesc să se înțeleagă de minune.

„Probabil am aceste obsesii pentru că sunt artistă și țin foarte mult la simțul estetic. Bine, acuma ce înseamnă pentru mine estetic, că poate pentru alții nu e nimic frumos. (…) Cătălin e total opusul meu, dar mă înțelege, e caterincă. Nu sunt genul ăla de nebună să îl terorizez chiar mereu cu ordinea. Apropo, are și el hainele puse în dulap pe culori.

Are un dulap doar cu haine albe, apoi altul doar cu haine negre. Are uneori ținutele gata făcute, mai ales dacă pleacă la matinal să le aibă la îndemână. Și el își așază hainele pe culori, le are puse de la crem deschis la gri închis, e foarte frumos la el în dulap”, a povestit artista pentru .

Artista recunoaște că folosește aspiratorul și în grădină

Cât de mare e obsesia pe care o are Adda, soția lui Cătălin Rizea, pentru curățenie? Artista a dezvăluit că folosește și în curte aspiratorul. Acesta este și motivul pentru care până acum a adunat vreo șase astfel de dispozitive.

Mai mult de atât, aceasta mai are și patru modele diferite de fier de călcat. Și se pare că nu exclude posibilitatea să opteze și pentru un altul, având în vedere că există și variante mai performante.

„Închipuie-ți că eu dau cu aspiratorul și în curte, căci noi avem pavele și prefer să dau cu aspiratorul decât să mă chinui cu mătura și fărașul. Am și vreo patru fiare de călcate, dar nu exclud să mai cumpăr unul. Oricum, tot ăla clasic e mai bun, deși au apărut unele foarte moderne”, a mai dezvăluit Adda, pentru spynews.ro.