Cum se înțeleg „cea mai frumoasă actriță din lume” și fotbalistul marocan acuzat de viol, la 3 ani de la divorț: ”Am eșuat ca soț și soție”

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S-au căsătorit în 2020 și păreau o familie fericită și împlinită, însă un scandal de viol care îl are în prim-plan pe fotbalistul marocan i-a făcut să ia o decizie radicală. Iată cum se înțeleg actrița și sportivul care are o plângere pe numele său din partea unei tinere din Franța.

Relația dintre o vedetă renumită și fostul soț, de profesie fotbalist

Achraf Hakimi (27 ani) este un sportiv de origine marocană care joacă fotbal la PSG. În urmă cu câteva luni s-a aflat că . Tânăra a renunțat la facultate pentru a-și urma visul. Din păcate, numele fundașului lateral este asociat și cu un proces care se află în plină desfășurare.

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În anul 2023 acesta ar fi violat o femeie într-o vilă din Paris. Tot în perioada respectivă fotbalistul a pus capăt mariajului care dura de aproximativ 3 ani. Hiba Abouk (39 ani), supranumită „cea mai frumoasă actriță din lume”, a luat decizia de a ajunge la divorț, în ciuda faptului că ei sunt părinții a doi copii minori.

Acum, vedeta a vorbit despre relația cu fostul soț. Invitată în emisiunea Universo Calleja, la 3 ani distanță de când drumurile lor s-au separat definitiv, frumoasa artistă a dezvăluit în ce relații se află cu fostul partener de viață. Căpitanul Marocului și actrița au o legătură destul de apropiată de dragul celor mici.

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„A fost o decizie foarte grea pentru mine, pentru că întemeierea unei familii era visul meu, fiindcă tocmai asta mi-a lipsit cel mai mult în viață. A fost un șoc din toate punctele de vedere, mai ales că am doi copii și întotdeauna mă gândesc mai întâi la ei”, a explicat Hiba Abouk, conform .

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Ce face actrița după divorțul de fotbalist

„Am eșuat ca soț și soție, dar vrem să avem succes în rolul nostru de părinți și să rămânem o familie într-un alt fel, pentru că vom fi legați pentru tot restul vieții. Avem o relație bună, iar acest lucru este esențial pentru ca fiii mei să crească într-un mediu sănătos.

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Să înveți să ierți este esențial pentru a fi fericit”, a completat . Frumoasa actriță și-a refăcut viața sentimentală după divorț, având o relație încă de la finalul anului 2024. Vedeta se iubește cu omul de afaceri Antonio Revilla. Imaginile cu cei doi apar frecvent pe social media.

În altă ordine de idei, se simte extraordinar de bine, dovadă că a revenit la filmări. A avut norocul să prindă câteva proiecte inedite, unul dintre acestea chiar într-un serial important, unde a fost personaj principal. În prezent, Hiba Abouk filmează un lungmetraj. În timpul liber călătorește și se bucură de clipele petrecute cu băieții ei.