Cum se înțeleg cei nouă copii ai lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel a spus adevărul

Cristi Borcea este cunoscut pentru multele relații amoroase pe care le-a avut de-a lungul timpului, dar și pentru numărul mare de copii pe care îi are.

Afaceristul în vârstă de 51 de ani este și nu de puține ori a menționat că-și mai dorește un moștenitor cu aleasa inimii sale, Valentina Pelinel.

”E frumos când se unesc toți”

Fostul fotomodel l-a făcut tată de băiat și de gemene, însă pe lângă cei trei copii pe care i-a adus pe lume, fosta soție a lui Cristian Boureanu este prietena și mama vitregă și a celorlalți copii ai lui Borcea.

Deși nu locuiesc cu toții, Pelinel spune că relația de familie s-a păstrat. Atât ea, cât și Borcea, dar și copiii între ei se înțeleg foarte bine. Chiar dacă distanța îi desparte, mai ales că Alina Vidican se află în America cu cei doi copii, asta nu îi împiedică pe cei mici să comunice zilnic.

”Cei care sunt în America păstrează legătura cu cei din România. Se sună aproape zilnic, chiar joacă jocuri împreună. E frumos când se unesc toți. Știi cum zice Milan? «Tati are trei copii și mai are încă șase». Mă bucură că ei se înțeleg foarte bine și noi cu ei”, a declarat Valentina Pelinel la „Vorbește lumea”, conform .

Valentina Pelinel, mândră de familia pe care o are

Deși n-a visat niciodată să aibă o atât de numeroasă, dorința sa fiind doar de a aduce pe lume un copil care să crească frumos lângă ambii părinți, acum, privind în jur, Valentina Pelinel spune că se bucură că a primit mai mult decât spera.

Chiar dacă, spune ea, viața liniștită pe care o duce acum s-a lăsat așteptată, fiind nevoită să treacă prin multe cumpene până să ajungă în punctul în care este acum.

”Lucrurile frumoase se obțin greu și cu luptă. Nu pot să zic că știam clar că o să am numărul ăsta de copii și soțul ăsta. Dar am proiectat și mi-am dorit. Și după multe experiențe, frumoase și mai puțin frumoase, sunt în punctul în care mi-am dorit. Avem o familie frumoasă și, uite, că sunt trei copii. M-am rugat la Dumnezeu să fie măcar unul, dar uite că sunt trei”, a mai spus Valentina Pelinel.

Căsniciile și copiii lui Cristi Borcea

Cristi Borcea a fost căsătorit de trei ori. Cu Mihaela Borcea a avut o căsnicie din 1988 până în 2011, moment în care, amanta de la acea vreme, Alina Vidican, i-a devenit soție până în 2016. Iar din 2018, fostul dinamovist este căsătorit cu Valentina Pelinel.

Cu prima soție, afaceristul are trei copii: Patrick de 22 ani, Melissa în vârstă de 17 ani și Angelo de 17 ani. Alina Vidican a adus pe lume un băiat și o fată, pe George Alexandru (8 ani) și Gloria (5 ani). Andreina Carolyn Christine, tânăra în vârstă de 12 ani, este fiica afaceristului din relația pe care acesta a avut-o, în timpul căsniciei cu cea de-a doua soție, cu avocata Simona Dana Voiculescu. Iar din cea de-a treia căsnicie, pe care acum o are cu Pelinel, afaceristul are trei copii: Milan de 4 ani și gemenele Indira Maria și Rania Maria de 1 an și 10 luni.