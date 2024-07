Cum se înțelege Adriana Irimescu cu fiul și fiica ei la un an de la divorțul de Adrian Titieni. ”Misiunea mea de mamă cloșcă s-a încheiat”

Adriana Irimescu și Adrian Titieni au format un cuplu mai bine de două decenii. La un moment dat, în 2017, între cei doi s-a produs ruptura. Adriana Irimescu și Adrian Titieni au divorțat, iar viața lor s-a schimbat radical.

Adriana Irimescu s-a mutat din casă la un an de la divorțul de Adrian Titieni

au fost o familie timp de 23 de ani. Din mariajul lor longeviv au rezultat doi copii care au fost mereu centrul Universului lor. De dragul fiicei și fiului lor, Adriana Irimescu a făcut sacrificii și după divorț.

Fosta soție a lui Adrian Titieni a recunoscut că viața sa a avut mereu urcușuri și coborâșuri. În exclusivitate pentru aceasta a vorbit despre perioada de după divorț și despre relația în care a rămas cu cei doi copii ai săi.

Așa cum era de așteptat, o schimbare majoră precum divorțul și-a pus amprenta asupra Adrianei. După ce a ales să meargă pe un drum separat, aceasta spune că s-a reinventat. A mers la psiholog și la preot, iar asta a ajutat-o enorm în procesul său de redescoperire.

Dacă reinventarea ei a fost un subiect ușor, nu același lucru se poate spune când în discuție intră cei doi copii. Marc și Ariadna au rămas la Adrian Titieni după divorț, iar Adriana Irimescu a lămurit de ce s-a întâmplat, de fapt, asta.

Adriana Irimescu a făcut sacrificii de dragul celor doi copii, Marc și Ariadna

a povestit că, în momentul divorțului, fata avea 18 ani, iar băiatul avea 17. Marc nu a vrut să părăsească casa în care a copilărit, așa că Adriana Irimescu a luat o decizie cu inima de mamă.

Aceasta a ales să nu plece din casă imediat după divorț pentru că, în acel an, fiul ei susținea examenul de bacalaureat. Adriana nu a vrut să impacteze binele fiului său, așa că a decis să facă un sacrificiu.

”Am divorțat în 2017, în august, fiica mea avea 18 ani şi nu a trebuit să aleagă nimic. Fiul meu avea 17 ani şi a ales să rămână în casa în care a copilărit. Deşi am divorțat în 2017, am plecat din casa familiei după examenul de bacalaureat al lui Babu (în 2018), când am considerat că misia mea de mamă-cloşcă s-a încheiat.”, a spus Adriana Irimescu, în exclusivitate pentru

După divorț, relația Adrianei Irimescu cu ambii săi copii este una excepțională. Atât Marc, cât și Ariadna sunt adulți, iar Adriana consideră că sunt două persoane cu care are mereu ce să discute.

”Am doi copii incredibil de mişto. Doi adulţi. N-aş schimba nimic la ei şi la relaţiile noastre. Asta mi-a ieşit, nu au existat ramificaţii, bifurcaţii. Am fost şi sunt o mamă adaptată nevoilor lor. Suntem parteneri de discuţii şi de drum.”, a mai spus fosta soție a lui Adrian Titieni, potrivit aceleiași surse.