Cum se înțelege Alex Velea cu Maya, fiica Antoniei din căsnicia cu Vincenzo Castellano: „E o dragoste reciprocă”

Alex Velea este foarte atașat de Maya, deși nu este tatăl ei natural. Cântărețul a vorbit într-un interviu despre familia sa și a mărturisit că o iubește foarte mult pe fata Antoniei din relația pe care aceasta a avut-o cu italianul Vincenzo Castellano.

Velea este tăticul a doi băieți, Dominic și Achim, însă el consideră că are trei copii. Asta deoarece nu o vede pe Maya ca pe o străină, ci ca parte din familia lui.

Artistul a spus că se înțelege foarte bine cu fiica Antoniei și că primește și din partea ei aceeași dragoste. Într-un interviu mai vechi, Velea a declarat că Mayei i-a fost greu să îl accepte, lucru de înțeles pentru un copil ai căror copii trec printr-un divorț.

Alex Velea o vede pe fiica Antoniei ca pe propria lui fată

Timpul a trecut în favoarea lui Velea, astfel că s-a apropiat tot mai tare de Maya, văzând-o acum ca pe propria sa fiică.

„E o dragoste reciprocă. O iubesc din toată inima mea, chiar dacă nu sunt tatăl natural”, a declarat Velea. Pentru a dovedi cât de mult o iubește pe fiica lui vitregă, acesta și-a tatuat chipul ei.

„Tatuajul este doar un bonus. E prea puțin pentru ce simt pentru Maya”, a completat Alex Velea în interviul din de ianuarie 2022.

Alex a vorbit și despre viața de familie, despre cum arată lucrurile în casa lor. Mai exact, acesta a zis că șefa casei este , cea care îi aliniază pe toți atunci când este nevoie.

Întrebat cum s-ar autocaracteriza ca părinte, Velea a ținut să precizeze că nu ar fi făcut față vieții de familie dacă nu ar fi avut modele extraordinare în familia sa.

„Avem niște părinți extraordinari ca model”

„Atât eu, cât și Antonia avem niște părinți extraordinari pe care îi avem ca model. Și-au dat silința să ne dea o educație aleasă. Să știm cum să ne comportăm în orice mediu.

Același lucru ni-l dorim și noi pentru copiii noștri. Să aibă bun simț și să știe să se descurce în orice situație”, a mai spus cântărețul.

Cântărețul a dezvăluit și care sunt planurile sale de viitor pe plan profesional. Alex își dorește ca 2022 să fie un an mai bun din punct de vedere muzical, întrucât pentru el 2021 a fost un an bizar: „Nu am înțeles exact ce s-a întâmplat. Am avut/ n-am avut concerte. Am stat/ n-am stat în casă. Un pic incert”.