Cum se înțelege Paula Chirilă cu fostul soț, la aproape 8 ani de la divorț: “Nu amestecăm foarte mult lucrurile”

Paula Chirilă și fostul soț au divorțat în urmă cu aproape 8 ani, dar au o fiică împreună și au păstrat legătura de dragul acesteia. Actrița a dezvăluit despre ce discută cu bărbatul cu care a fost căsătorită pentru mai mult de un deceniu.

În ce relații a rămas Paula Chirilă cu fostul soț. Cei doi au divorțat de aproape 8 ani

Actrița și fostul ei soț au divorțat cu aproximativ 8 ani în urmă. După 12 ani de căsnicie, și Marius Aciu au decis să meargă pe drumuri separate, însă au rămas în relații bune de dragul fiicei lor, Carla Sofia.

Fiecare dintre ei are viața lui în prezent și interacționează atunci când vine vorba despre creșterea fiicei lor. Nu obișnuiesc să petreacă împreună sărbătorile și nici să ia masa împreună, din moment ce nu mai sunt soț și soție.

“Suntem în relații bune, în relații OK, așa cum trebuie să fie doi adulți maturi și responsabili, doi părinți care vor să-și vadă copilul crescând armonios, dar nu înseamnă că ne petrecem sărbătorile împreună și nici nu facem mese în familie, pentru că nu mai suntem o familie.

Fiecare are viața lui și drumuri diferite în viață. Interacționăm, evident, în legătură cu ceea ce ține de creșterea copilului, în rest nu amestecăm foarte mult lucrurile. Suntem și doi oameni ocupați, locuim în orașe diferite și avem planuri diferite pentru sărbători”, a declarat vedeta pentru .

locuiește împreună cu Paula Chirilă, dar se înțelege foarte bine și cu tatăl ei. Fostul soț al actriței este un tată foarte implicat, iar cei doi discută despre educația Carlei.

“El este un tată implicat. Discutăm despre educația Carlei, ne sfătuim în privința asta, nu e nimic de reproșat. Comunicarea este una excelentă și chiar doresc multor copii să aibă comunicarea pe care o are Carla cu tatăl ei”, a mai spus prezentatoarea.

Cine îi este alături actriței

Paula Chirilă a recunoscut, însă, că au fost momente în care i-a fost greu ca mamă singură. Din fericire, vedeta are familia alături și se înțelege foarte bine cu mama ei. În plus, are o relație bună și cu fratele și cu cumnata sa.

“Am o relație foarte frumoasă cu mama, cu fratele meu și cu cumnata mea. Suntem o familie extrem de unită, chiar dacă numără puțin membri, suntem foarte uniți și vorbim foarte mult, comunicăm excelent și întotdeauna am găsit sprijin și sfaturi bune la ei, mai ales la fratele meu, care este un bărbat, un tată și un soț excepțional, așa cum și-ar dori să aibă orice femeie.

Chiar dacă este mai mic decât mine ca vârstă, este foarte înțelept și m-a sfătuit mereu numai de bine, la el am găsit întotdeauna, așa cum și eu i-am fost și voi fi întotdeauna, sprijin necondiționat. Familia este pentru mine stâlpul de susținere”, a mai spus Paula Chirilă.