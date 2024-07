Cum se înțelege Ramona Gabor cu Mr. Pink. Sora Monicăi a dat cărțile pe față: „E adevărat…”

Ramona Gabor a dat cărțile pe față și a vorbit deschis despre relația pe care o Mr. Pink. De-a lungului timpului s-a spus că s-ar înțelege foarte bine, dar a vrut să se afle de la ea cum stau, de fapt, lucrurile.

Cum se înțelege Ramona Gabor cu Mr. Pink

Invitată în podcast-ul lui Teo Trandafir, Ramona Gabor a lămurit mai multe aspecte din viața sa, printre acestea și relația pe care o are cu Mr. Pink. Totodată, ea a confirmat că , referindu-se la afacerist cu apelativul

De altfel, a vrut să se afle de la ea că se înțelege de minune cu cumnatul său. Ramona Gabor a dezvăluit că a avut multe de învățat de la acesta, mai ales atunci când vine vorba despre domeniul afacerilor.

„E adevărat, suntem foarte apropiaţi. Eu sunt apropiată de ambii cumnați, pentru că eu sunt mai pe energia masculina, îmi place business-ul, îmi place libertatea, să călătoresc și mă înțeleg cu ambii foarte bine. Soţul Monicăi a fost un mentor pentru mine în ceea ce priveşte business-ul.

Bineînțeles, el e pe genul ‘trebuie să pui câteva milioane de dolari, dacă vrei să faci nişte bani’, iar eu sunt pe genul să construiesc pas cu pas, factorul de risc nu mă prea reprezintă pe mine”, a spus Ramona Gabor

De ce nu face sora Monicăi Gabor copii

Un alt aspect lămurit de Ramona Gabor a fost cel al copiilor. În prezent, se află într-o relație stabilă și este împlinită. Cu toate acestea, încă nu se simte pregătită pentru a aduce un copil pe lume.

Sora Monicăi Gabor se teme și pentru că are în preajmă prietene care la început aveau impresia că au găsit bărbatul perfect, dar care ulterior au fost dezamăgite. De aceea, preferă să mai aștepte până să ia o decizie așa importantă.

„Eu sunt deschisă. Dacă ar fi să fac un copil. Eu ador copii. Cred că sunt și destul de răbdătoare, în general, nu doar cu copiii. Dar trebuie să recunoaștem că ar fi o responsabilitate foarte mare.

Și admir mamele care reușesc să facă asta. Dacă ar fi să am un copil. Vreau să fiu măritată. Să am acea stabilitate, mai puțin pe business și mai mult orientată pe familie. Îți e și frică în ziua de azi. Am prietene în jurul meu.

Relația începe minunat și apoi bărbații se comportă ca și când nu există. E foarte ușor în ziua de azi să vrei altceva și vezi pe rețelele de socializare opțiunea, în loc să încercă să apreciezi omul de lângă tine”, a dezvăluit Ramona Gabor.