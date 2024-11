Ion Țiriac, tatăl lui Ion Țiriac Jr., reprezintă un punct important de sprijin pentru Sorana Cîrstea. Sportiva clasată pe locul 70 WTA se înțelege foarte bine cu fostul mare tenismen pe care l-a numit „o enciclopedie din punct de vedere al tensiului”.

Cum se înțelege Sorana Cîrstea cu Ion Țiriac, tatăl iubitului său: „Foarte puțină lume știe asta”

Sorana Cîrstea nu a mai jucat un meci oficial de la Wimbledon. Jucătoarea de tenis în vârstă de 34 de ani , fiind nevoită să se opereze. „Sori” a vorbit recent despre relația pe care o are cu Ion Țiriac.

Miliardarul român în vârstă de 85 de ani, fost campion de Grand Slam la dublu, a impresionat-o pe Sorana Cîrstea prin cunoștințele legate de tenis. Sportiva din Târgoviște , fiul omului de afaceri.

“Având în vedere ultimii ani, că sunt într-o relație cu băiatul dânsului, petrec destul de mult timp cu domnul Țiriac. Cu cât l-am cunoscut mai mult, cu atât sunt mai fascinată de dânsul.

Este o enciclopedie din punct de vedere al tenisului. Ador când povestește din anii 70, 80, poveștile pe care le are cu Vilas, cu Becker. Cred că foarte puțină lume știe cât de mare a fost domnul Țiriac în tenisul mondial.

„Iubesc să vorbesc despre tenis cu dânsul. Toate sfaturile pe care mi le dă 100% se adeveresc”

Îl punea pe Vilas la încălzire câte 45 de minute de încălzire doar pe saltea. Îl punea la dietă. În anii 70! Nu avea voie să mănânce dulciuri. A fost un pionier a tot ce înseamnă antrenorat, dar apoi și management.

Prin Becker i-a făcut niște contracte extraordinare și de la el s-a făcut un manual pentru ce înseamnă management. Este extraordinar de la curent cu ce se întâmplă în tenis în ziua de astăzi.

Iubesc să vorbesc despre tenis cu dânsul. Îl ascult. Toate sfaturile pe care mi le dă 100% se adeveresc sau sunt reale”, a declarat Sorana Cîrstea, conform .

Sorana Cîrstea, în revenire după accidentare: „Mă antrenez zilnic”

La începutul lunii august, Sorana Cîrstea a scris pe rețelele de socializare că nu va mai juca tenis în acest sezon. În continuare prima rachetă a României, „Sori” s-a operat la picior într-un spital din Madrid, iar intervenția chirurgicală a fost un real succes.

În vârstă de 34 de ani, Sorana Cîrstea a dezvăluit deja că se antrenează zilnic și își pregătește revenirea pe terenul de tenis, la începutul anului viitor. ”În momentul în care am intrat pe zgură, probabil de la alunecări, de la raliurile mai lungi, tot ce înseamnă jocul specific acestei suprafețe, durerile s-au agravat până în momentul în care nu mai puteam să mă antrenez, să îmi fac programul de zi cu zi.

Dacă nu reușești să te antrenezi, nu ai cum să ai nivelul dorit la meci. În total au fost două luni și jumătate în care nu am atins racheta. La primul antrenament când am revenit am avut foarte mari emoții.

Acum am intrat în programul normal, în care mă antrenez zilnic. Acum începe să îmi fie din ce în ce mai ușor. Am tenis, pregătire fizică, recuperare. Practic programul meu normal, până pe 6 ianuarie când voi avea din nou drept de joc”, au fost cuvintele Soranei Cîrstea.