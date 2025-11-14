Cum se joacă fiecare vot pentru Primăria Capitalei. Cine câștigă dintre Băluță, Drulă și Ciucu. ”Se îmbată cu apă rece, o să sifoneze voturi”

ADVERTISEMENT

Alegeri București 2025. Cursa pentru Primăria Capitalei pare extrem de strânsă, iar fiecare vot, spun specialiștii, contează. Fragmentarea voturilor și prezența redusă la urne pot influența decisiv rezultatul, iar candidații luptă pentru fiecare alegător. Băluță, Ciucu sau Drulă?

Alegeri București 2025. Cine va conduce Bucureștiul după alegerile din 7 decembrie?

Pe 7 decembrie 2025, vor avea loc alegeri pentru Primăria Generală a Bucureștiului, marcând un moment important în viața politică a Capitalei. Guvernul a stabilit oficial data scrutinului, iar calendarul electoral prevede depunerea candidaturilor între 11 și 17 noiembrie.

Mai mulți candidați și-au anunțat deja intrarea în cursă, reprezentând partide mari, formațiuni mai mici sau candidaturi independente. Printre cei mai importanți concurenți se numără:

Daniel Băluță (PSD) – actual primar al Sectorului 4, susținut de Partidul Social Democrat.

Ciprian Ciucu (PNL) – primar al Sectorului 6, delegat al Partidului Național Democrat.

Cătălin Drulă (USR) – fost ministru al Transporturilor, candidatul USR.

Ana Ciceală (SENS / URS.PDF) – fost consilier general al Bucureștiului, susținută de SENS.

Anca Alexandrescu (independent, susținută de AUR) – jurnalistă și realizatoare TV.

Vlad Dan Gheorghe (independent) – fost europarlamentar.

George Burcea (POT) – actor, susținut de Partidul Oamenilor Tineri.

Cine va profita de fragmentarea voturilor în cursa pentru Primăria Capitalei?

Pe măsură ce se apropie competiția între candidați devine tot mai intensă. Conform ultimului sondaj Avangarde (2–7 noiembrie 2025), Daniel Băluță (PSD) conduce cu 24% din intențiile de vot, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) cu 21%, iar Cătălin Drulă (USR) aproape de acesta, cu 20%.

Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR) înregistrează 17%, un scor semnificativ pentru o candidatură fără sprijinul unui partid major.

În acest context, analistul politic Cătălin Avramescu a comentat pentru FANATIK: „Drulă nu are șanse, se îmbată cu apă rece. O să sifoneze voturi de la Ciucu, iar Ciucu o să riște să piardă în fața lui Băluță. Nu știu care e planul lui Nicușor Dan, presupun că are un plan.

Dacă întrebați oamenii de pe stradă dacă Nicușor Dan are un plan, nu știu. Eu de șase luni nu am văzut. Nu văd unul, chiar vreau și eu să aflu”.

Alegeri București 2025. Poate prezența la vot să răstoarne calculele candidaților?

În continuarea discuției, expert în strategie politică a atras atenția asupra dinamismului și diversității electoratului bucureștean, subliniind că mobilizarea rămâne un factor decisiv în alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Electoratul bucureștean e cel mai complex, cel mai sofisticat. Chiar și în sectoare există diferențe, într-un cartier se votează într-un fel, în alt cartier se votează în alt fel. E complicat. Senzația mea este că votanții lui Georgescu vor face exact ce a zis Georgescu: nu se vor duce la urne.

Cu apelul ăsta vom avea o prezență catastrofală. Țineți minte că acești oameni ne spuneau în decembrie că au înțeles lecția. Țineți minte? Știu ce le poate blana, știam că mint”, a mai explicat politologul.

Consecințele votului redus în alegerile pentru Primăria Capitalei

Analistul politic Cătălin Avramescu a comentat și asupra efectelor pe care schimbările legislative sau propunerile unor partide le pot avea asupra alegerilor pentru Primăria Capitalei.

„Unul din lucrurile pe care le-au zis ocazional, trimițându-l pe Kelemen Hunor la înaintare, pentru că ei au polițistul bun, polițistul rău, iar liderul UDMR face figura omului rațional, e că trebuie să introducem două tururi la primărie.

Acum o să vedeți o consecință catastrofală a votului și a prezenței slabe la vot, va fi cea mai periculoasă situație. Asta poate aduce avantaje extremiștilor”, menționează Avramescu despre alegerile la Primăria Capitalei.

Poate votul într-un singur tur să îl avantajeze pe candidatul cel mai puțin dorit?

De asemenea, ridică problema efectelor sistemului electoral cu , subliniind că acesta poate produce rezultate nedrepte și imprevizibile. Conform teoriei votului, fenomenul numit „Pierzătorul Condorcet” arată că, atunci când pe aceeași parte politică apar doi candidați, voturile se pot fragmenta, iar un candidat nepreferat de majoritatea electoratului poate ajunge să câștige.

Avramescu consideră că Bucureștiul, cu un electorat extrem de divers și cu prezență la vot potențial redusă, este vulnerabil la acest tip de scenariu. Fragmentarea voturilor și mobilizarea insuficientă pot favoriza candidați care nu reflectă opțiunile reale ale cetățenilor.

„Există un fenomen care apare în cazul votului într-un singur tur, care poate rezulta în alegerea celui mai detestat candidat. De ce? Să zicem că sunt doi candidați: unul are 60%, de dreapta, celălalt are 40%, corect? Stânga și dreapta se urăsc una pe alta. Câștigă dreapta cu 60%.

Efectele unui singur tur și pericolul votului divizat în București

Dacă introducem un al doilea candidat de dreapta, care își împarte relativ egal voturile pe dreapta avem 30% dreapta, 30% dreapta și 40% stânga, ceea ce a însemnat că a câștigat persoana detestată de 60% din electoratul. Personajul se cheamă Pierzătorul Condorcet. Voturile celui mai detestat candidat formează o majoritate relativă și avem această situație. E o chestie de teorie de vot.

Nu spun că se întâmplă întotdeauna, dar la Primăria Bucureștiului e posibil așa ceva. În condițiile în care nici nu o să aibă multe voturi, ci zeci de mii din două milioane. Ei sunt iresponsabili. Cei de la guvernare trebuiau să revină la două tururi. Nici măcar nu inventăm roata”, explică punctual, pentru FANATIK, Cătălin Avramescu.