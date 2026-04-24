Cum se leagă afacerile familiei Iancu-Sălăjanu de numele lui Lucian Bode: pensiunea secretă de la țară

ADVERTISEMENT

Dana, soția lui Dinu Iancu-Sălăjanu, interpret de muzică populară și președinte demisionar al Consiliului Județean Sălaj, este de profesie medic, dar câștigă bani frumoși și din afaceri. Una dintre ele are legătură cu familia fostului ministru de interne Lucian Bode, lider PNL care l-a susținut și protejat pe Sălăjanu, cel puțin până la momentul în care procurorii DNA au descins acasă la interpret, într-un dosar de corupție și spălare de bani.

Triunghiul Udrea-Bode-Sălăjanu, eșec în turismul din județ

Despre Dinu Iancu-Sălăjanu se știe că este extrem de bogat, iar veniturile lui au crescut și mai mult în ultimii ani, de când a pus politica pe primul loc. Se mai știe despre el că este un fel de creație a liberalului Lucian Bode, de la care a moștenit șefia organizației județene a PNL după ce acesta a devenit secretar general al partidului la nivel național.

ADVERTISEMENT

Ceea ce nu se cunoaște este că Dana Iancu-Sălăjanu și-a construit o pensiune la nici câțiva metri de casa în care a crescut Lucian Bode. Locația se numește Pension Cetate și a fost deschisă în anul 2016 chiar în spatele casei lui Ioan Bode, tatăl fostului ministru de interne, în comuna Valcău de Sus, județul Sălaj.

Afacerea nu merge prea grozav, deși se află într-o zonă cu un potențial turistic care nu a fost niciodată exploatat la adevărata lui valoare. Printre obiectivele locale se numără Cetatea Valcău, un monument istoric ce datează din secolul al XIII-lea care, din păcate, a fost lăsat în ruină, precum și celebrele Băi Boghiș, o mini-stațiune-ștrand cu apă termală care a intrat în insolvență în urmă cu câțiva ani.

ADVERTISEMENT

Pensiunea soției lui Dinu Iancu-Sălăjanu, datorii de peste 1 milion de lei

Distanța dintre Băile Boghiș și Valcău de Sus este de doar 8 kilometri, iar la inaugurarea stațiunii, în urmă cu un deceniu și jumătate, a participat și Lucian Bode, care la vremea respectivă era parlamentar PD, formațiune condusă chiar de Elena Udrea.

ADVERTISEMENT

În realitate, turismul în zonă merge destul de slab, iar asta se vede și din cifre. Cetate Complex Turistic SRL, societate deținută în proporție de 100% de Maria Dana Iancu-Sălăjanu, are un singur angajat, iar în 2024 a declarat venituri totale de 496.000 de lei, o pierdere de aproape 10.000 de lei, precum și datorii de 1,25 milioane lei.

ADVERTISEMENT

Hotelul este listat pe platforma Booking și are recenzii relativ bune, chiar dacă unii clienți se mai plâng că locația este pustie, iar spațiile comune sunt folosite pe post de depozit. Acest lucru a fost constatat și de reporterii FANATIK, în urmă cu doi ani, când au vizitat pensiunea. În acel moment, ușile erau încuiate și nu exista niciun turist cazat. Doritorii erau, în schimb, invitați să sune la un număr de telefon pentru ca la recepție să vină cineva.

Ioan Bode are PFA la aceeași adresă cu pensiunea soției lui Dinu Iancu-Sălăjanu

La câțiva pași de Pensiunea Cetate se află proprietatea familiei Bode, de care este ”lipită”. Fostul ministru a locuit aici până a plecat la facultate, la Oradea. În prezent, aici mai locuiesc părinții liberalului, care dețin, de asemenea, un teren destul de mare în spatele casei.

ADVERTISEMENT

Un alt detaliu interesat este că la adresa pensiunii a fost înregistrat sediul profesional pentru societatea Ioan Bode PFA. Ioan este atât numele , cât și al fratelui (Dumitru Ioan Bode), inspector vamal la Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Sălaj.

Interpretul de muzică populară, vizat într-un dosar DNA

Joi, 23 aprilie 2026, Dinu Iancu Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar de corupție și spălare de bani, privind achiziții ale unor lucrări de utilitate publică. Dosarul este instrumentat de DNA și îl vizează și pe șeful CJ Bistrița Năsăud, PSD-istul Radu Moldovan.

Procurorii DNA au făcut 68 de percheziții în trei dosare distincte. Dinu Iancu-Sălăjanu a fost audiat mai multe ore la DNA, alături de mai mulți colegi au Consiliului Județean Sălaj. El a decis să se autosuspende din funcția de președinte al filialei județene a partidului, în perioada procedurilor judiciare.