Cum se mai simte Cristian Țânțăreanu, diagnosticat cu cancer: ”Nu mi-e frică de moarte!”

La cei 78 de ani, Cristian Țânțăreanu încă poartă o luptă grea cu cea mai cruntă boală a secolului: cancerul. Însă, renumitul afacerist nu se lasă doborât prea ușor, ci își vede în continuare de viață.

Cristian Țânțăreanu, de neînvins în fața cancerului: ”Acum sunt bine”

Într-un interviu recent, despre starea lui de sănătate actuală. Potrivit spuselor sale, se simte bine, dar regretă că nu mai poate consuma alcool așa cum și-ar dori. Este foarte cumpătat în această privință.

”Am avut destule cumpene în viață. Una a fost cu sănătatea. Acum sunt bine. Nu pot să mai beau decât o sticlă, două, de palincă pe zi și o vadră de vin. Mă sâcâie că nu pot!

Dorință am, putință nu mai e. Beau zilnic, dar nu mă îmbăt. Foarte puține tării, numai țuică, chestii făcute aici, în zonă, de prieteni”, a detaliat milionarul în emisiunea online

În același interviu, afaceristul a precizat că nu are teamă de moarte. Însă, îi este frică să nu chinuie.

”Nu mi-e frică de moarte! Mă duc ca la nuntă! Mi-e frică de eternitatea ei. Mi-e frică să nu mă chinui”, a mai adăugat Cristian Țânțăreanu.

Cum a aflat Cristian Țânțăreanu că are cancer

Într-un alt interviu, pentru Cristian Țânțăreanu a dezvăluit S-a întâmplat datorită soției sale, care l-a îndemnat să meargă la medic.

”La mine a fost așa: Deci eu ieșeam cu sânge, la un moment dat. Rar, dar se întâmpla. Soția mea mi-a spus să merg la doctor, dar nu am vrut până când nu m-a anunțat ea, într-o dimineață, că trebuie să merg că mă așteaptă doctorul. N-am vrut să merg, dar a insistat.

M-am dus, mi-a facut colonoscopie și încă niște analize. Trebuia să aflu rezultatul. A doua zi s-a dus fi-miu să le ia. Trebuia să vină cu rezultatul la ora 9.00. N-am fost preocupat de treaba asta și mi-am adus aminte abia seara.

”Dom’le, dar trebuia să vină de dimineață cu rezultatul!” M-am și gândit – dacă n-a spus nimeni nimic, înseamnă că e cancer. Și a fost în felul următor: ”Măi, a venit Dragoș?”, ”Da”, ”E cancer?”, ”E cancer!”

Și asta a fost toată treaba. Și m-am pregătit de ultimul drum. Credeam că mă curăț. Am împărțit la fiecare: copii, nepoți ca să nu se certe și am așteptat. Am scăpat!”, a spus Cristian Țânțăreanu pentru click.ro