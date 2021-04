Cum se manifestă boala cauzată de Covid-19 după vaccinare. Mărturia unui medic, depistat pozitiv

Cum se manifestă boala cauzată de Covid-19 după vaccinare. Mărturia unui medic, care a fost depistat pozitiv la două luni după vaccinare, face lumină cu privire la aceste scenarii.

RO Vaccinare a distribuit povestea unui medic care a ales să se imunizeze impotriva SARS – CoV – 2. Cu toate acestea, el a fost depistat pozitiv.

Chirurgul Vlad Braga a povestit cum s-a manifestat boala. El a explicat că, deși s-a infectat după imunizare, veștile sunt bune.

„La 2 luni după ce m-am vaccinat cu serul produs de PfizerBioNTech, m-am infectat cu virusul SARS-CoV2. Am ales să mă vaccinez ca să îmi protejez mai mult familia și m-a ferit să nu fac o formă severă,” a declarat Vlad Braga, medic specialist chirurgie generală. Acesta se imunizase cu schema completă.

„Precum au arătat și studiile, vaccinul nu ne protejează neapărat împotriva infectării, dar mai degrabă ne protejează să nu facem o formă severă a bolii,” a explicat doctorul. El a povestit că simptomele au fost unele ușoare.

„Într-o dimineață m-am trezit cu o durere de cap și în aceeași zi nu am mai simțit același gust al cafelei. Am zis să fac un test rapid de antigen, iar rezultatul a fost pozitiv. Am intrat în carantină 14 zile, izolându-mă de familie”.

„Am luat decizia asta ca să fie bine pentru ei, dar a fost dificil să îmi văd soția și băiețelul de un an doar pe telefon. Nu se compară,” a explicat medicul.

„Doar 3 zile au durat simptomele în care am avut dureri de cap și nu am avut gust și miros. În a șaptea zi am făcut un test COVID-19 și a ieșit negativ. După cele 14 zile necesare, am ieșit din izolare, iar în dimineața următoare mi-am început activitatea la centrul de vaccinare. Am zis să încerc să ajut cât pot, să pun umăr la umăr, să treacă această perioadă grea, plină de încercări,” a dăugat acesta.

Potrivit datelor oferite publicului de coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, mai mult de 25.000 de români s-au infectat cu SARS – CoV- 2 după administrarea primei doze de vaccin. După efectuarea rapelului, numărul oamenilor care au contactat virusul a fost de 3.862.

