Cum se menține Mihai Stoica în formă la 60 de ani. Ce supliment ia oficialul FCSB: „E singurul. Fac șase antrenamente pe săptămână”

Mihai Stoica este cunoscut pentru că este adeptul unui stil de viață sănătos. Ori de câte ori are ocazia, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB le împărtășește din secrete oamenilor. Mihai Stoica a dezvăluit că face șase antrenamente săptămânal.

Stil de viață sănătos pentru Mihai Stoica. Cum se menține în formă la 60 de ani

Mihai Stoica, , adoptă un stil de viață sănătos. Oficialul campioanei României a dezvăluit că face nu mai puțin de 6 antrenamente pe săptămână și că singurul supliment pe care-l ia este creatina.

De asemenea, Mihai Stoica a dezvăluit că două zile pe săptămână este vegan și că urmează fără abateri . „(n.r. ce suplimente și vitamine folosiți în viața de zi cu zi) Pentru că fac șase antrenamente pe săptămână iau doar creatină, altceva nu iau.

Chiar absolut nimic. Încerc să mănânc calculat și să-mi iau necesarul de calorii zilnic. Două zile pe săptămână sunt vegan pentru că așa impune religia noastră. Bineînțeles, posturile cele lungi le urmez fără nicio abatere. N-am fost obișnuit să iau suplimente și nu iau nici acum”, a declarat Mihai Stoica, potrivit .

Mihai Stoica nu mănâncă 18 ore pe zi: „Poate mă duc în 20, în 22”

Pe lângă faptul că face sport și ține toate posturile, Mihai Stoica a dezvăluit că face fasting cel puțin 18 ore pe zi. Conducătorul din fotbalul românesc a precizat că nu mai poate să mănânce dimineața. Totodată, Mihai Stoica nu consumă carne procesată.

„Țin toate posturile. Mai mult de o treime din zilele unui an sunt vegan. Mănânc ouă, brânzeturi, nu mănânc carne procesată. Încerc să știu ce mănânc, la modul: carnea să fie dintr-un mediu cunoscut. Fac fasting zilnic, cam 18 ore. Poate mă duc în 20, în 22. Nu mai pot să mănânc dimineața. Se întâmplă ca la 6 seara să mănânc prima dată.

Fac sport în ziua meciului, dar nu pot să mănânc. La meci îmi vine totul înapoi. La Galați, pe vremuri, nu mâncam cu două zile înainte de meci. Eram și slab, fumam. În schimb mănânc după meci și mănânc prostii, câte o felie de pizza”, a povestit Mihai Stoica, în .