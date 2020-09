Cum se menține Cristiano Ronaldo în cea mai bună formă? Cine este omul care îl ajută pe starul portughez

Chiar dacă a ajuns la 35 de ani, Cristiano Ronaldo este, în mod cert, unul dintre cei mai buni jucători din lume, poate chiar cel mai bun. Anul acesta, fotbalistul campioanei Italiei a avut prestații foarte bune și a fost de multe ori omul decisiv în drumul lui Juve spre un alt titlu.

Deși mai are puțin până la retragere, portughezul rămâne într-o formă fizică excelentă. Jurnaliștii din Spania au speculat care ar fi cheia succesului său.

Marca arată că portughezul lucrează, de la începutul lui 2020, cu Giorgiu Barone, un bucătar din Italia, care s-a mai ocupat de alimentația unor fotbaliști ca Alberto Aquilani sau Kevin Prince Boateng. Jurnaliștii din Spania mai scriu că Barone a fost văzut în jurul lui Cristiano Ronaldo, chiar pe yacht-ul său de lux, pentru care jucătorul a cheltuit 6,5 milioane de euro.

101 goluri are Ronaldo pentru naționala Portugaliei

După ce a marcat două goluri în jocul Suedia – Portugalia, din Liga Națiunilor, portughezul a atins 101 reușite pentru echipa națională și a stabilit un record pentru Europa. Cristiano Ronaldo a reușit din nou un meci foarte bun. Ronaldo a marcat o dublă în jocul cu Suedia, scor 2-0.

Portugalia s-a impus în primele două jocuri din noua ediție a Ligii Națiunilor: Portugalia – Croația 4-1 și Suedia – Portugalia 0-2.

Vârful din Portugalia a spus că este foarte bucuros de reușita sa, dar jucătorul declară că, în primul rând, e fericit pentru că formația sa a câștigat.

”Nu-mi pasă de provocări”

Mai mult, lui Cristiano îi pare rău că meciurile se joacă fără fani pe arene și a comparat partidele fără spectatori cu o grădină fără flori.

„Știam că îmi lăsasem amprenta pe acest stadion și știam că, dacă voi juca, îmi voi lăsa din nou amprenta. Nu-mi pasă de provocări.

Tot ce am făcut în carieră vorbește pentru mine. Nu, nu am nimic de demonstrat nimănui. Când am avut de demonstrat, am arătat pe teren.

Sunt foarte fericit. În primul rând, pentru că echipa a câștigat, acesta fiind obiectivul nostru. Apoi, pentru că am marcat golul cu numărul 100, apoi cel cu numărul 101. Cu două goluri date, mă bucur foarte mult.

Acum, viitorul este în mâinile lui Dumnezeu. Mă simt foarte bine să joc alături de acești tineri jucători. Meciurile fără spectatori sunt ca circul fără clauni. Este ca o grădină fără flori”, a spus Cristiano Ronaldo pentru cei de la Goal.