Cum se menține în formă actorul Dorel Vișan, la 87 de ani. Secretul longevității sale este lăudat de medicii nutriționiști

Dorel Vișan este unul dintre marii actori ai României. Ajuns la vârsta de 87 de ani, mulți au fost curioși să afle secretul longevității sale. Ei bine, se pare că maestrul are un as bine păstrat în mânecă.

Dorel Vișan nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai iubiți actori din România și, de-a lungul timpului, a intrat în pielea unor personaje uimitoare.

Dorel Vișan a vrut să evite cu orice chip aglomerația din marile orașe. Drept dovadă, s-a mutat la ferma sa din apropierea Clujului și poate spun că duce viața la care a visat mereu.

Marele actor se simt foarte bine la fermă și nu ar da viața de acolo pe nimic. De când s-a concentrat pe liniștea sa, acesta a descoperit și

Dorel Vișan a ajuns la vârsta de 87 de ani și spune că longevitatea sa se datorează unei singure plante. Deși mulți au auzit de ea, puțini sunt cei care îi cunosc pe beneficiile sau cei care o consumă regulat.

Echinaceea, marele as din mânecă al actorului

În exclusivitate pentru , Dorel Vișan a recunoscut că puternic. Acesta consumă planta sub formă de ceai pe care îl bea dimineața și seara.

”Echinaceea este cel mai puternic produs pentru imunitate, distruge virusurile și bacteriile, armonizează organismul, este cel mai puternic stimulent pentru imunitate. Dacă ai o stare mai rea de sănătate poți să bei 3 ceaiuri zilnic, dacă nu, bei două ceaiuri pe zi, unul dimineața și unul înainte de culcare.”, a spus actorul potrivit

Ritualul de sănătate al marelui actor nu se oprește aici. Dorel Vișan preferă polenul și mierea în detrimentul altor alimente. Maestrul are stupi acasă și profită din plin de asta.

”Și polenul și mierea sunt bune, și eu le folosesc, am și stupi, la casa de la țară, de lângă Cluj. Avem, de fapt, de zeci de ani, din familie, cu toții am fost apicultori. Trebuie însă să recunosc că Echinaceea e peste produsele apicole, are și multe alte proprietăți în plus.”, a mai declarat Dorel Vișan.

Medicii nutriționiști aplaudă alegerile lui Dorel Vișan. Ba mai mult, confirmă că Echinaceea este benefică pentru organism și poate fi consumată fără probleme. De asemenea, cei care nu găsesc Echinaceea, trebuie să știe că poate fi ușor înlocuită cu Hibiscus.

”Recomand Echinaceea. Stimulează sistemul imunitar, are o capacitate extraordinară de a preveni și de a îmblânzi și cel mai agresiv ”balaur”, boală din organism. Echinaceea o putem găsi, atât ca ingredient activ, în diverse suplimente, cât și sub formă de ceaiuri. Iar Hibiscus este un înlocuitor perfect.”, a spus nutriționista vedetelor, Codruța Pantelimon, potrivit