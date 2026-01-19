Cum se menține în formă Andreea Bălan. Iubita lui Victor Cornea, dezvăluiri neașteptate: ”Am aceeași greutate de 20 de ani”

ADVERTISEMENT

Andreea Bălan are 41 de ani, dar nu își arată deloc vârsta. Logodnica lui Victor Cornea, jucător de tenis în vârstă de 32 de ani, știe cum să se mențină în formă și are aceeași greutate de ani buni.

Câte kilograme are Andreea Bălan

Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit despre obiceiurile sale zilnice. Andreea Bălan are în jur de 50 de kilograme. Se menține așa de ani buni, însă are grijă să evite anumite alimente.

Mai exact, artista evită să consume alimente prăjite ori dulciuri. Foarte rar își face ”micile plăceri”. Totodată, aceasta face sport în fiecare zi. Mișcarea face parte din viața sa, drept urmare, este foarte importantă pentru ea și nu va renunța la acest obicei.

”Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate”, a dezvăluit artista.

Iubita lui Victor Cornea consideră că disciplina e cea mai importantă

Andreea Bălan consideră că disciplina e cea mai importantă când vine vorba de partea fizică și mentală. Chiar dacă sunt momente în care artista nu simte neapărat nevoia să facă sport, aceasta tot trece la treabă.

a mai dezvăluit de asemenea că încă de când avea 10 ani a învățat ce e disciplina. Atunci deja cânta și știa cât de importantă este rutina, dedicarea și nu numai. Și iată că rezultatele au apărut în timp.

„Nu este vorba de a fi exigent în acest caz, cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină, trebuie să ai o disciplină atât fizică cât și mentală și chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport trebuie să faci. Pentru mine contează asta, deoarece fac acele acrobații la concerte cu Petrișor și dacă nu fac o perioadă ne coordonăm mai greu

Este foarte multă muncă în spate. Eu cânt de la zece ani, iar de la 12 ani eram deja cunoscută în formula ‘Andre’ și este foarte greu să te menții peste două decenii și să devii relevant și peste două generații, practic.

Trebuie foarte multă disciplină și multă muncă și să nu te îmbeți cu apă rece, nici să te atașezi de proiecte care eșuează. Din eșec înveți, le iei ca pe niște lecții, mergi mai departe și te resetezi și o iei de la capăt”, a declarat Andreea Bălan, potrivit Cancan.

Andreea Bălan și Victor Cornea se căsătoresc anul acesta

Menționăm faptul că Andreea Bălan și Victor Cornea sunt împreună deja de ceva timp și deja se pregătesc să facă pasul cel mare. Cei doi se căsătoresc pe 10 mai, chiar pe malul Lacului Buftea.

. Chiar și așa, acesta are încredere că artista îl va ghida și îl va ajuta. Iar nunta lor este așteptată de o mulțime de persoane.

​„Dansul mirilor e cel mai complicat. Un pic de presiune pe mine, dar am cel mai profesionist dansator lângă mine. O să mă ajute, sunt convins. Am făcut mici repetiții și eu zic că mă descurc”, a spus Victor Cornea, conform protv.ro.