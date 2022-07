Cum se menține în formă Corina Caragea? Alimentele pe care vedeta Pro TV nu le consumă niciodată

Corina Caragea este una dintre cele mai frumoase vedete de la noi și recunoaște că face eforturi să păstreze un echilibru între sport și alimentație sănătoasă. Este pofticioasă din fire, dar, cu toate acestea, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV nu a ținut niciodată o dietă. Pentru că îi plac dulciurile, vedeta petrece multe ore în sala de sport, supravegheată de un instructor. Corina Caragea ne-a dezvăluit ce alimente nu consumă niciodată.

Corina Caragea: ”Păstrez un echilibru sănătos între sport și alimentație”

Corina Caragea, în vârstă de 39 de ani, pare neschimbată de când apare pe micul ecran. O vedem zi de zi pe “sticlă”, de 17 ani, și nu ascunde faptul că își dorește să fie impecabilă în fața telespectatorilor. Vedeta Pro TV a declarat, pentru FANATIK, că face eforturi pentru a fi mulțumită atunci când se află în fața oglinzii. Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV ne-a mărturisit că, dacă la vârsta de 18 ani și-a dorit să fie mai plinuță, în clipa de față pierde mai greu surplusul de kilograme.

ADVERTISEMENT

”Muncesc să mă păstrez într-o formă cât de cât plăcută mie, să fiu împăcată în fața oglinzii, chiar dacă nu perfectă. Dacă la 18 ani îmi doream să fiu mai plinuță, acum cu greu pierd kilograme.

Păstrez un echilibru sănătos între sport și alimentație. Recunosc că îmi plac dulciurile și nu e ușor, îmi place și să lenevesc, de aceea fac sport supravegheată de un instructor, așadar, mai bine zis, urecheată”, a declarat, pentru FANATIK, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, Corina Caragea.

ADVERTISEMENT

Ce alimente nu consumă vedeta Pro TV: “Nu cred în frustrările alimentare”

Întrebată dacă a ținut vreodată dietă, Corina Caragea susține că nu a avut nevoie. A încercat să scape de câteva kilograme cu metoda de slăbit fasting, care presupune că ai voie să mănânci în intervalul a 8 ore consecutive, iar în restul de 16 ore ții post și poți consuma apă sau alte băuturi neîndulcite.

Totuși, Corina spune că programul matinal pe care îl are nu îi permite să urmeze, pe termen lung, acest regim. S-a declarat o pofticioasă din cale afară și spune că nu poate rezista în fața unei prăjituri.

ADVERTISEMENT

”Nu am avut nevoie. Nu cred în frustrările alimentare. Am încercat să scap de câteva kilograme cu fasting, dar nu am reușit mare lucru. Programul meu cu trezit la 4 dimineața nu mă lasă să țin această dietă, dar oricum sunt o pofticioasă care nu rezistă în fața unei prăjituri, a unei pâini calde sau a unei pizza”, a mai declarat Corina Caragea pentru FANATIK.

Totuși, există și alimente pe care Corina Caragea nu le agreează. ”Doar ce nu îmi place. De exemplu: conopida, spanac, creveți sau ton”, a mai declarat prezentatoarea de la Pro TV.

ADVERTISEMENT

De 17 ani lucrează la Pro TV

Corina Caragea a împlinit, pe 8 iulie, Primul job l-a avut la vârsta de 15 ani când a trecut de un casting și a făcut o reclamă la un produs. Vedeta nu a uitat cum a câștigat primii bani și nici ce și-a cumpărat cu ei. Prima ei apariție la tv a fost la Surprize, surprize, o emisiune moderată de Andreea Marin.

ADVERTISEMENT

Vedeta a mărturisit că realitatea i-a depășit din plin așteptările și a ajuns să facă de la o vârstă fragedă, ceea ce îi place, dar la cel mai înalt nivel. În ciuda acestui fapt, Corina Caragea susține că are și un vis neîmplinit: acela de a studia și totodată de a lucra peste hotare.

Cu toate acestea, vedeta Pro TV consideră că nu este timpul pierdut pentru aceste lucruri. De-a lungul timpului, a demontat zvonurile apărute.