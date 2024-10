Cum se menține în formă Cristiana, fosta soție a lui George Copos: “Munca și sportul ajută”. Proiectul la care lucrează cu Mihaela Geoană. Exclusiv

Ce mai face și cum mai arată Cristiana, fosta soție a lui George Copos? Reporterii FANATIK au întâlnit-o la evenimentul organizat de Fundația Renașterea cu ocazia Zilei Naționale de luptă împotriva cancerului la sân.

Cristiana Copos este o prezență extrem de rară la evenimentele mondene, însă nu și la cele organizate de Fundația Renașterea, în care se implică enorm, alături de Mihaela Geoană.

Cristiana, fosta soție a lui George Copos: “Sunt foarte multe doamne care știu că suntem la Renașterea și care ne cer ajutorul”

“Avem 24 de ani de prezență și am ajutat foarte, foarte multe femei, să conștientizeze, să le aducem sănătate și să le depistăm din timp. Eu cred că prezența noastră a contat de fiecare dată.

în mai multe zone. Pentru început va fi în parcare la Băneasa, unde va face teste Babeș-Papanicolau și mamografii femeilor care vor să acceseze aceste servicii. Sau cărora le este mai ușor sau care nu au posibilități materiale ca să le facă în altă parte. Și apoi avem trasee. Va merge mașinuța noastră cea nouă, în mai multe zone”, a declarat Cristiana Copos.

Afacerista recunoaște că sunt din ce în ce mai multe femei care apelează la ajutorul celor de la fundație. Multe doamne vor să facă anumite controale sau unele luptă cu boala și cer sfaturi.

“Sunt foarte multe doamne care știu că suntem la Renașterea și care ne cer ajutorul. Unele au probleme sânul, altele au probleme cu colul uterin, altele au probleme cu alte organe. Altele vor un sfat și ne străduim la fiecare să avem un răspuns cât mai competent”, ne-a mai spus aceasta.

“Mergem o dată pe an la un control și timpul pe care îl alocăm, o jumătate de oră, o oră, ne va aduce multă sănătate și fericire”

Cristiana Copos spune că, , au avut în anturaj două prietene care s-au luptat cu această boală nemiloasă. După ce au văzut ce și cum se face în străinătate, cele două doamne au încercat să implementeze anumite lucruri și în România, pentru femei.

“Acum 24 de ani am avut două prietene, prietene și cu mine și cu Mihaela. Și am văzut ce însemna la momentul acela tratamentul în România, și ce însemna tratamentul în străinătate. Și atunci am încercat să aducem și în România, ce era bun.

Am făcut schimb de experiență, calitatea și speranța femeilor atunci când află că au cancer. La momentul acela foarte multă lume identifica diagnosticarea cu cancer, cu moartea rapidă. Dacă depistăm din timp… nu se ajunge acolo.

De aceea și iluminăm în roz și încercăm să aducem o persoană influentă alături de noi. Care să transmită acest mesaj care poate câteodată pare plictisitor, dar care este extrem de important.

Mergem o dată pe an la un control și timpul pe care îl alocăm, o jumătate de oră, o oră, ne va aduce multă sănătate și fericire. Și poți să ți-l faci și ca un cadou pentru cei dragi”, a mai mărturisit fosta soție a lui George Copos.

Cristiana, fosta soție a lui George Copos: “Nu am nici o clipă liberă”

Afacerista merge periodic la controale și îndeamnă femeile să facă asta. Și indiferent de rezultat, le sugerează să fie optimiste și să aibă speranță. Și să nu le fie teamă să meargă la investigații.

“Nu trebuie să ne fie teamă, nu trebuie să ne fie teamă de noi. Trebuie să ne fie teamă atunci când nu vrem să ne ducem. Atunci, da, atunci trebuie să-mi fie teamă că sunt un fricos și nu vreau să mă duc. Dar trebuie să privim viața cu optimism și cu speranță.

Sunt o mulțime de fundații care transmit mesaje, nu neapărat numai pentru cancerul de sân ci și pentru alte boli. Sunt alături de oameni atunci când au nevoie și pot să dea un sfat, pot să-i orienteze”, a mai declarat Cristiana Copos, pentru FANATIK.

Pe lângă timpul petrecut la fundație, Cristiana Copos se ocupă și de celelalte afaceri pe care le deține, printre care și cea cu deserturi. Este destul de ocupată, muncește mult, însă își face și timp pentru ea. Cert este că nu are nicio zi liberă, însă nu se plânge atâta vreme cât adoră ceea ce face.

Cum își începe ziua Cristiana Copos? “Fac niște exerciții, beau cafeaua, și mă apuc de muncă”

“Mă trezesc dimineața, fac niște exerciții, beau cafeaua, și mă apuc de muncă la cofetărie, la Ana Pan, la fundație… Nu am nici o clipă liberă, ca să zic așa. Chiar dacă se anunță zile când zic “astăzi sunt mai liberă”, se găsește de lucru de făcut. Pentru că multă lume are nevoie de ajutorul tău. Așa că suntem prezenți în viața oamenilor și încercăm să le aducem sănătate”, a mărturisit ea.

Cristiana Copos a fost admirată și complimentată pentru felul în care reușește să se mențină, în ziua desfășurării evenimentului. Reporterii FANATIK au aflat că încearcă să aibă o alimentație sănătoasă și că face mișcare.

“Munca, să știți că te ajută, sportul te ajută, un stil de viață sănătos. Nu știu dacă îl am chiar pe cel mai sănătos, dar încercăm să ne menținem. Să ne menținem pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, pentru cei dragi”, ne-a mai declarat fosta soție a lui George Copos.

Nu îi este ușor să mențină o alimentație săracă în calorii, atât timp cât petrece ore în șir în laboratoarele afacerii unde gustă din preparate. Rețetele noi de prăjituri, sau chiar și cele vechi, sunt testate de afaceristă.

“Trebuie să gustăm pentru că nu putem să oferim clienților ceva ce noi nu știm cum e. Și atunci tot timpul trebuie să fim mai buni, mai buni, mai buni, mai buni. Ne străduim”, a adăugat ea.