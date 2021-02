Cum se menține în formă Gabriela Cristea. Prezentatoarea a găsit cea mai bună soluție

Gabriela Cristea, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV, le-a dezvăluit urmăritorilor cum se menține în formă, iar soluția pe care a găsit-o este una inedită. Soția lui Tavi Clonda și-a făcut sală de fitness chiar la ea acasă.

După două sarcini, bruneta a luat câteva kilograme în plus, însă a reușit să le dea jos cu ajutorul unei diete potrivite și a unui stil de viață sănătos.

Vedeta de la Antena Stars este foarte activă pe rețelele sociale și împărtășește cu fanii orice lucru nou care se întâmplă în viața ei, precum și trucurile ei pentru o siluetă perfectă.

Cum se menține în formă Gabriela Cristea. Fosta prezentatoare a găsit cea mai bună soluție

Gabriela Cristea a decis să se apuce serios de treabă și să-și amenajeze propria sală de fitness la ei acasă pentru a se putea menține în formă. Ajutată de soțul ei, Tavi Clonda, fosta prezentatoare de la Kanal D a reușit să-și creeze mediul perfect pentru a se antrena.

Bruneta s-a luptat cu kilogramele în plus după ce a născut a doua oară, însă a reușit să le dea jos și acum a decis să facă sport cât mai des. De aceea, vedeta s-a gândit că cel mai ușor ar fi să exerseze acasă.

„După multe scuze, m-am lansat. De astăzi am început sportul. Nu o să alerg de la început, o iau treptat, iar în prima săptămână doar o să merg într-un ritm alert. Mi-am făcut tot confortul, sala noastră de sport e aproape gata, mi-am pus și un film, aparatul de alergat funcționează, curând vor mai veni și alte aparate. Avem și elemente mici de sport, gantere, coardă etc.”, a explicat aceasta pe Instagram.

Cum a reușit Gabriela Cristea să slăbească

Gabriela Cristea nu a ținut o dietă drastică pentru a da jos kilogramele, ci doar a avut grijă să consume cantitățim moderate de mâncare și a evitat făina albă.

„Ei bine, dieta mea este compusă din cinci mese zilnice, trei principale şi două gustări, între ele. Vă spun sincer că mă simt extrem de bine, întrucât mănânc absolut orice, inclusiv dulce o dată pe săptămână şi mă simt foarte bine.

Am dat jos foarte multe kilograme, peste 20…aşa că, dacă am să mă ţin de treabă, în ritmul acesta o să am 50 de kilograme”, spunea vedeta în urmă cu ceva timp.

Recent, frumoasa prezentatoare a fost la munte alături de familie, unde s-au distrat de minune cu cele două fetițe, Fetele lui Tavi Clonda by Gabriela Cristea și Thea Iris Selena. Cei patru s-au bătut cu bulgări, iar momentele au fost difuzate în propriul lor reality show de la Antena Stars, „Fetele lui Tavi Clonda by Gabriela Cristea”.