Cum se menține în formă Ilie Dumitrescu, la 57 de ani. Cele trei produse pe care le evită

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Într-un interviu acordat în urmă cu ceva vreme Ilie Dumitrescu a explicat cum se menține în formă maximă. La vârsta de 57 de ani are trei produse pe care le evită complet. Iată care sunt alimentele de care nu se atinge deloc.

Ilie Dumitrescu, detalii despre dieta pe care o adoptă

Ilie Dumitrescu (57 ani) este un fost internațional român, actualmente analist sportiv și om de afaceri. Prin prisma contractului cu un cunoscut post de televiziune a dezvăluit care este . Mister a dat cărțile pe față, subliniind că s-a ridicat și a ieșit imediat din cameră.

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Fostul sportiv a transmis cu altă ocazie că a avut o după ce a aflat că Florinel Coman va juca vârf în meciul amical dintre Georgia și România. Partida s-a încheiat cu scorul de 1-1. Afaceristul nu vorbește numai despre pasiunea sa pentru sport, ci și despre felul în care își menține greutatea ideală.

Are o sănătate de fier pentru că este atent la alimentație. Rutina de la care nu se abate constă în câteva lucruri simple, dar foarte bine puse la punct. Așadar, de ani buni a luat decizia să stea departe de anumite alimente. Prin urmare, nu mai consumă deloc carne și lactate. De asemenea, zahărul nu se găsește deloc în preparatele sale.

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„Este adevărat, eu m-am ținut departe de vicii. Prefer vinul bun sau șampania, un whisky de calitate sau un coniac. În privința alimentației, îmi place să mănânc sănătos și bine. Nu mai mănânc carne și nu consum nici zahăr sau lactate. Doar pește, fructe de mare și legume”, a mărturisit Ilie Dumitrescu, pentru .

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Ce greutate are Ilie Dumitrescu

Regimul strict îl ajută să fie în formă maximă, cu toate că are 57 de ani. Fostul internațional român este mândru de rezultatele pe care le observă pe cântar. Ilie Dumitrescu susține că are o greutate mai mică decât cea din perioada în care evolua ca fotbalist. În urmă cu 22 de ani cântărea aproximativ 73 de kilograme.

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„Acum sunt sub greutate. Am mai puține kilograme decât aveam la Mondialul din 1994. În America am jucat cu 72,5 kilograme, iar acum am între 71 și 72. Nu vreau să trec de 72, aici vreau să mă mențin”, a mai adăugat fostul sportiv, care în fiecare dimineață merge la sala de forță.

Face antrenamente care îl determină să ducă un stil de viață echilibrat. Ilie Dumitrescu are, însă, și o plăcere alimentară pe care nu a eliminat-o din dieta sa. La un moment dat a povestit că nu poate sta departe de carpaccio, chiar dacă i se face poftă la miezul nopții. Acest preparat tradițional italian este compus din carne de vită crudă, tăiată în felii foarte subțiri.