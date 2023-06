Cum se menține în formă Ilinca Vandici. Ce a început să facă vedeta după despărțirea de soțul ei: ”Ăsta e secretul”

Ilinca Vandici s-a despărțit de soțul ei recent. În ciuda perioadei dificile prin care a trecut însă, vedeta continuă să se mențină în formă. Iar mai nou, ea a vorbit și despre schimbările pe care le-a făcut în viața sa.

Cum se menține în formă Ilinca Vandici

Vedeta spune că este o persoană organizată, care face mișcare în fiecare zi. Aceasta are un antrenor personal, care o ajută la fiecare pas.

ADVERTISEMENT

Mai mult de atât, ea spune că au fost perioade în care făcea sport în fiecare zi. Deși pentru mulți transformarea pare una rapidă, vedeta susține că în timp a reușit să arate atât de bine.

Iar dincolo de sport, aceasta are grijă și la alimentație. Mănâncă fructe, orez, dar și carne. Iar de ceva timp, aceasta are și un alt obicei. a început să meargă și la masaj.

ADVERTISEMENT

”Nu e o chestie dezvoltată peste noapte, e multă muncă în spate. E foarte multă disciplină, organizare, eu nu lipsesc de la antrenamente. Fac antrenament cu un antrenor personal, nu pentru că e o fiță, ci pentru că antrenorul respectiv vede cum se transformă corpul tău și știe unde e zona în care trebuie să se lucreze mai mult, mai puțin (…).

Am avut la un moment dat un an de zile în care am făcut 7 zile din 7 sport. Rezultatele se văd în timp, nu peste noapte am reușit să ajung la forma la care sunt astăzi. Am foarte mare grijă și la alimentație, mănânc fructe, orez și cărniță”, a povestit vedeta.

ADVERTISEMENT

Vedeta a început să meargă la masaje după separarea de soțul ei

Ce fel de masaj face Ilinca Vandici de o ajută atât de mult? Vedeta spune că a descoperit masajul cu bambus. În opinia ei, acesta reușește să o ajute în anumite zone unde sala nu poate. Iar efectele sunt cât se poate de vizibile.

Tocmai din acest motiv, ea consideră că secretul din ultima perioadă a vieții sale, care nu a fost deloc una ușoară, o reprezintă chiar acest tip de masaj. ”Mai nou am început să fac și masaj, pe care îl ador, mi se pare că ăsta e secretul al ultimei perioade din viața mea.

ADVERTISEMENT

În momentul în care am descoperit masajul cu bambus și m-am dus o lună, două, deja acolo se face ce nu face sala. Lucrează și prelucrează alte zone ale corpului care nu pot fi lucrate în sala de sport.”, a mai declarat Ilinca Vandici, potrivit .