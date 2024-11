Cum se menţine în formă mama Diandrei de la Insula Iubirii. Monica a atras privirile tuturor și poate fi oricând următoarea ispită

Mama Diandrei de la Insula iubirii a împărtășit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum se menține în formă.

Cum se menține în formă mama Diandrei de la Insula iubirii. Ar putea fi și ea ispită

Nu în urmă cu foarte mult timp, a publicat o fotografie cu mama sa. Monica Ardelean a primit multe complimente în mediul online .Cea care i-a dat viață fostei ispite de la Antena 1, a dezvăluie, acum, secretul unui corp de invidiat.

Mulți vă gândiți că este vorba de sală și de intervenții estetice, însă, mama Diandrei ne explică faptul că multele greutăți prin care a trecut sunt de fapt ”secretul” unei siluete de vis. A muncit zi și noapte ca ospătar, departe de România, pentru a putea să se întrețină pe ea și pe fiica ei. Cu atât mai dificil fiindu-i după ce a rămas mamă singură.

Cu această ocazie, mama Diandrei de la Insula iubirii ne-a spus și cum și-a câștigat existența. A cutreierat lumea în cele mai frumoase locuri, fiind ospătar pe vase de croazieră.

Monica ne spune că felul în care se arată se datorează faptului că nu a fost niciodată o persoană sedentară. De când se știe, își ocupă mereu timpul cu ceva, de aici și tonusul ei.

„Am avut viața plină de grijă, nu a fost timp de prea multe. Cred că munca mă ține în formă. Sunt ospătar, sunt într-o continuă mișcare. Am muncit pe vas de croazieră. În Caraibe, în Miami. Nu eram niciodată într-un loc. Sunt un om activ, de fel. De aceea cred că e genetic. Nu am stare o secundă”, a dezvăluit mama Diandrei de la Insula iubirii, pentru FANATIK.

Întrebată dacă a fost vreodată tentată de femeia ne-a zis că o bate acest gând. Și-ar face ceva la ochi, dar nu s-a gândit niciodată la vreo transformare majoră, radicală.

„Nu am apelat la nicio intervenție”

„Până acum nu am apelat la nicio intervenție, chiar nu. Mă bate gândul, dar nu la ceva major. Ceva ce e nevoie, la ochi mai exact, dar în rest, nu. Chiar nu sunt adepta. Sunt ok cu mine, așa. Întotdeauna este loc de mai bine, dar sunt ok (n.r. râde)”, a mărturisit mama Diandrei.

Referitor la participarea Diandrei Moga la Insula Iubirii, Monica Ardelean susţine că nu se aştepta ca fiica ei să facă acest pas. Însă, a avut încredere mereu în deciziile frumoasei brunete, mai ales că, de la 17 ani, fosta ispită de la Antena 1 și-a luat viața în propriile mâini.

Femeia ne-a povestit că, deși din cauza jobului ei a stat mai mult peste Ocean, nu a neglijat-o niciodată pe fiica ei. A ținut mereu legătura, chiar dacă se afla la mii de kilometri distanță de puiul ei.

„Am fost surprinsă când mi-a spus că s-a înscris la Insula iubirii. Nu mă așteptam, dar ea de la 17 ani și-a luat viața în mâini. A fost singură, eu eram plecată. Ea a trebuie să aibă mult grijă singură de ea. Eram acolo pentru ea, vorbeam în fiecare zi, chiar dacă eram peste ocean. Am avut o legătură strânsă la distanță, dar strânsă”, ne-a mai spus Monica Ardelean, mama la Insula iubirii.