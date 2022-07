Cum se menține în formă maximă Elvira Deatcu, la 50 de ani. Actrița a dezvăluit cel mai important secret

Elvira Deatcu a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă la 50 de ani. Actrița din serialul “Vlad” are un secret important pentru a-și păstra silueta subțire.

Cum se menține în formă maximă Elvira Deatcu, la 50 de ani

În cadrul unui interviu acordat acum câteva luni, a explicat cum reușește să-ți mențină silueta impecabilă.

Actrița încearcă să nu consume dulciuri și face sport regulat, de 3-4 ori pe săptămână. Acest lucru care o ajută și din punct de vedere psihic, nu doar fizic.

Inițial, Elvira Deatcu a făcut sport la sală. Acum preferă să facă exerciții fizice acasă, acolo unde se simte în largul său. Vedeta obișnuiește să facă pilates.

“Fac sport şi încerc să nu mai mănânc dulciuri. Până acum, funcţiona şi să mănânc dulciuri, şi să rămân slabă, ei bine, acum trebuie să mă lupt altfel cu corpul meu.

Momentan, reuşesc să rămân într-o relaţie de prietenie, acord şi echilibru cu corpul meu. Fac sport, singură, acasă, de 3-4 ori pe săptămână. Asta mă ajută, în primul rând, la psihic.

Chiar îmi dă o stare bună şi mi se pare că e un pariu pe care îl câştig şi că fac ceva chiar numai pentru mine. Am trecut prin toate tipurile de sport şi de mişcare.

Am fost şi la sală, m-am manifestat în toate felurile cu sportul, dar, acum, formula ideală pentru mine e să fac acasă, în spaţiul meu. Mi-e cel mai bine aşa. ”, a declarat Elvira Deatcu pentru .

Deși încearcă să se abțină de la dulciuri, recunoaște că nu reușește mereu să facă acest lucru. Nici copii ei nu mai consumă dulciuri, așa că și vedeta le urmează exemplul.

“Ei, nu mănânc (n.r. dulciuri), ba da. Și azi, a venit un coleg din teatru și a adus multe feluri de prăjituri în memoria uneia dintre bunicile lui, și am zis și eu ‘bogdaproste’ și am luat o negresă. Am mâncat și baclava, dar doar sâmbăta și duminica (râde).

Sunt dependentă de dulciuri și nu mai e cazul. Acum, nici copiii, nici Filip, care e cu noi, nu mai agreează, face sport, și îl întreb dacă vrea ceva dulce, dar mă refuză. Atunci, nici eu nu mai pot să eșuez în a mânca, că nu mai am ce să mănânc.”, a adăugat îndrăgita actriță.