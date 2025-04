Cum se menține în formă Mitică Dragomir la aproape 80 de ani: „Ăsta e secretul”. Dieta cu care a slăbit 8 kilograme în timp record

, emisiunea care e LIVE pe FANATIK.RO în fiecare luni, de la 13:30. Dieta, ritualurile și sfaturile sale pentru o viață lungă și sănătoasă.

Dumitru Dragomir merge zilnic câțiva kilometri

Dumitru Dragomir susține că face zilnic sport: „Nu mai fac 10,000 de pași că sunt bătrân. Dar 5,000 de pași fac, adică aproape 4 kilometri. 10,000 e prea mult pentru mine la 80 de ani”.

ADVERTISEMENT

Fostul patron al Gloriei Buzău este însă un adevărat fenomen, dezvăluie nea Mitică: „Numai Bucur bate toate recordurile. Merge 4 ore pe zi! Non-stop. I-am spus acum că e nebun. ‘Nu fă mai mult de 15-20,000 de pași’.

Făcea 40-45,000 de pași pe zi! Plecai cu el în concediu și mi-a spus unul care l-a văzut pe vapor, de la 7 la 9 dimineața dădea ture pe vapor. Incredibil, nu îți vine să crezi! Sunt oameni, pe care îi mai văd când mă plimb prin parc… dau ocol în fugă parcului. Să dai 7-8 kilometri în fugă… La pas și eu îl dau, dar să fugi? Dar convingerea mea e că nu asta contează”.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, mesaj pentru toți românii: „Ai stat în casă, ai murit!”

Dumitru Dragomir știe însă care e cel mai important aspect: „Secretul este așa: socializarea. O să râdeți ce vă spun acum, adică să ai un grup să te întâlnești, să nu stai acasă cu nevasta. Pleci și tu și nevasta să o trimiți undeva. Să nu stați în casă.

Ai stat în casă, ai murit! Fac pariu pe cât vrei. Somnul obligatoriu, cel puțin o oră după-amiază. Odihna este primordială. Eu fac asta de când eram mic și mă trimiteau cu vacile. Abia după aceea alimentația”.

ADVERTISEMENT

: „Poți să mănânci orice, dar nu foarte mult. Eu mă îngrășasem ca un porc. Aveam 105 kilograme acum o lună. Câte crezi că am astăzi? 97”.

ADVERTISEMENT

Cum arată dieta minune a fostului președinte al LPF: „Dimineața mănânc 400 de calorii”

Dumitru Dragomir le pune la dispoziție tuturor dieta sa: „Am mâncat dimineața: două ouă cu două roșii cherry sau castravete și humus. Îmi place că mi-l face cineva cu usturoi. Și beau o jumătate de sticlă de chefir sau iaurt. Întreagă are 250 de calorii și nu îmi permit. Asta dimineața, 400 de calorii”.

Dacă la miezul zilei, meniul e destul de simplu, la cină lucrurile sunt mai sofisticate: „La prânz mănânc o salată Caesar cu piept de pui și câteva anșoa din care se face crema aia. Seara mănânc ori o supă, ori o salată de caracatiță micuță, ori un carpaccio de vită sau de pește. Nu mai beau cele 50 de grame de pălincă în perioada asta. Au 500 de calorii. Pot să mănânc două nuci și să beau o pălincă, dar nu sunt nebun la cap să fac asta și atunci am renunțat”.

Dragomir și-a setat un obiectiv clar: „Până la Paște fac asta. Trebuie să dau jos 9-10 kilograme să ajung la 95 de kilograme. Apoi o iar cu rețeta mea. La prânz beau 50 de grame de țuică și nu o să mănânc foarte mult. Se cunoaște foarte mult lipsa asta și îmi cere organismul”.

Tânjește însă după două lucruri: „Îmi doresc pălinca aia de prânz și o bucățică de ciocolată neagră pe care o mâncam eu după mese. Asta îmi cere corpul. Citeam azi pe profesorul Ciurea că recomandă ciocolata neagră și am auzit că nici nu îngrașă. Ai mai pomenit așa ceva? Una întreagă are 208 calorii”.

Cum slăbești 300-400 de grame pe zi și să mânânci friptură

„Oracolul de la Bălcești” știe foarte bine să își înregistreze consumul de calorii: „Acuma m-am obișnuit. Le știu din cap. Dacă mânănci o friptură de 200 de grame cu o salată la prânz și mănânci și seara la fel, slăbești 300-400 de grame pe zi. Dar poți să mănânci numai asta? Dă-o încolo de treabă!

A făcut nevastă-mea o musaca de vinete. Mamă, Doamne! O bunătate. Am mâncat… Știi că dacă n-o faci cu smântână n-are nicio treabă. Mi-am pus o lingură de smântână, dar seara am mâncat numai 250 de calorii”.

Cât despre alcool și țigări, lucrurile sunt și mai clare: „Am de toate, dar eu sunt ceasul. Eu toată viața mea nu am fumat. Când i-am văzut pe-ăia pe la mine prin Bălcești ce se îmbătau și ce scandal făceau cu nevasta și așa mai departe am zis că nu voi bea niciodată.

N-am băut niciodată, doar așa o jumătate de pahar de vin. Când spun că fac ceva nu există să nu se întâmple. Ce crezi că slăbește prima dată la om? Crezi că burta? Capul, vă jur. Numai nasul nu slăbește. Fii atent aici, toate pălăriile mele acuma nu mai stau calumea. Îți dau cuvântul meu de onoare, capul slăbește prima dată”.