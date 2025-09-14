Cum se menține în formă Nadia Comăneci. Campioana de 63 de ani a dezvăluit secretul siluetei sale. „Eu nu alerg”

Nadia Comăneci a recunoscut cum se menține în formă. Campioana care a scris istorie în lumea gimnasticii are 63 de ani, însă arată extraordinar de bine. Pentru a nu lăsa ca trecerea timpului să își pună amprenta asupra ei, Nadia a divulgat secretele sale.

ADVERTISEMENT

Cum s-a schimbat viața Nadiei Comăneci din punct de vedere sportiv de când s-a mutat în America

Nadia Comăneci este un nume sonor în lumea sportului și nu mai are nevoie de nicio introducere. În 1976, , acolo unde a reușit să obțină prima notă de 10 într-un concurs olimpic. Chiar dacă a trecut mult timp de atunci, performanța sa continuă să fie cea mai importantă din lumea gimnasticii.

În prezent, Nadia Comăneci are 63 de ani, însă trecerea timpului nu și-a pus deloc amprenta asupra ei. Campioana a știut cum să se mențină în formă, iar pentru a arăta atât de bine, a fost nevoie de disciplină și de alcătuirea unui ritual sportiv care să o ajute în adevăratul sens al cuvântului.

ADVERTISEMENT

Nadia Comăneci locuiește în Statele Unite ale Americii, iar pentru a povestit cum se menține activă. Sportiva a recunoscut că a avut momente în care juca fotbal și începea să gâfâie, iar în acele clipe și-a dat seama că ceva nu este în regulă, mai ales pentru o fostă sportivă.

„Jucam fotbal cu prietenii mei ca să mă distrez și m-am trezit că gâfâiam. Mi-am spus că nu are cum să fie de bine, mai ales pentru o fostă sportivă. (…) Obiceiurile mi s-au schimbat total când am venit în SUA și am descoperit Gym.

ADVERTISEMENT

Avem o casă în Venice Beach, California, și prima sală era chiar vizavi de noi. Acolo făcea sport însuși Arnold Schwarzenegger, îl vedeam deseori. Așa am făcut cunoștință cu un alt stil de viață, care apoi a devenit parte integrantă din existența mea zilnică”, a declarat Nadia Comăneci.

ADVERTISEMENT

Ce rutină are campioana pentru a se menține în formă

După ce a început să facă sport, Nadia Comăneci a realizat că anumite obiceiuri sportive pot face diferența. Astfel, în fiecare zi, indiferent că se află sau nu acasă. De asemenea, Nadia a mai recunoscut că a ajuns în punctul în care își cunoaște foarte bine corpul și știe exact ce exerciții trebuie să facă.

„Acum fac sport 40 de minute în fiecare zi, oriunde m-aș afla. Corpul îți spune ce să faci. De exemplu, eu nu alerg, pentru că simt că așa îmi erodez prea rapid articulațiile. Oamenii îmi spun de multe ori: ‘Nadia, ești într-o formă foarte bună!’, iar eu le răspund: ‘Da, sunt în formă umană’.

ADVERTISEMENT

La ce soluție recurge Nadia Comăneci dacă i se face dor de gimnastică

Tot pentru National Geographic, Nadia Comăneci a povestit că nu a renunțat nicio secundă la sport. Chiar dacă nu mai este activă în lumea gimnasticii, continuă să facă exerciții, iar dacă i se face dor de gimnastică, are soluția perfecta.

„Sunt într-o formă fizică bunicică, dar nu mai pot face o săritură cu două rotații complete. Dacă-mi lipsește acea senzație, mă urc pe bârnă. Fac câteva întoarceri sau mă duc pe covorul de sol, unde execut câteva elemente artistice. M-am retras din gimnastică de mulți ani, dar am rămas mereu aproape de sport.”, a mai spus Nadia Comăneci, pentru sursa menționată.