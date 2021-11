Cum se menține în formă Rodica Popescu Bitănescu la vârsta de 83 de ani. Actrița a dezvăluit secretul

Vedeta a dezvăluit cum se menține în formă maximă la vârsta de 83 de ani, unul dintre secretele care țin de energia ei debordantă fiind strict legat de credință.

Celebra actriță este activă și se bucură de fiecare clipă pe care o primește de la viață. are mintea limpede și ageră și nu are de gând să renunțe la pasiunea sa.

Rodica Popescu Bitănescu se bucură de o stare interioară excelentă, precizând că mereu găsește câteva ceva de făcut. Actrița nu lăsa nicio zi să treacă fără a nu face nimic.

Rodica Popescu Bitănescu, în formă maximă la 83 de ani. Care este secretul actriței

„Sunt plină de energie pentru că sunt un om foarte credincios și mă rog în fiecare zi să fiu sănătoasă. Mă lupt să am mintea limpede, să îmi comand să fac ce vreau eu și să îmi fie bine.

Am multă activitate pentru că am învățat că nu este bine să faci nimic, trebuie să faci mereu ceva. Sunt o bună gospodină

Îmi place să fac piața, să gătesc, să mănânc, să scriu, să recitesc ce am scris, să mă informez, să fiu la zi cu tot ce se întâmplă”, a declarat Rodica Popescu Bitănescu în emisiunea , de la Pro TV.

Rodica Popescu Bitănescu, departe de depresie. Cum reușește vedeta

De asemenea, a vorbit și despre una dintre bolile care pune din ce în ce mai mult stăpânire pe oameni, depresia. Vedeta încearcă să nu ajungă într-o asemenea situație.

Rodica Popescu Bitănescu mărturisește că nu-și lasă niciodată mintea să se plictisească, cea mai mare parte a timpului petrecând-o pe scenă, în fața celor care o apreciază.

„Aud multă lume care cade așa într-o depresie, mulți oameni mult mai tineri ca mine. Eu nu am avut niciodată starea asta așa, să fiu disperată, nu prea am timp să fiu disperată. Dacă faci mereu câte ceva, păcălești creierul.

Eu tot timpul repet textele, revăd ce am scris, țin minte tot ce am făcut, monoloage întregi de la teatru. Dacă ar fi să fac o emisiune despre mine, vai, am muncit atât de mult că mai mult am stat pe scenă decât acasă.

Am fost plecată oriunde, am scris mereu, m-am dus peste tot, am povestit și m-am produs. Trebuie să repeți tot timpul, eu tot timpul repet.

Interesant ce bine țin minte textele de acum 30, 40 de ani. Eu tot timpul fac câte ceva”, a completat actrița în show-ul prezentat de Cătălin Măruță.