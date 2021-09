Cum se menține în formă soția lui Ilie Năstase. Ce face Ioana Simion pentru silueta sa

Frumoasa brunetă nu este adepta operațiilor estetice sau ale saloanelor de remodelare corporală, însă are o rețetă pe care o folosește de ani buni, deși i-a cauzat probleme de sănătate.

Vedeta a mărturisit că este genul de persoană care se înfometează pentru a arăta bine, lucru pe care nu-l recomandă nimănui. Așadar, Ioana Simion nu mănâncă pentru a avea o siluetă de invidiat.

Cea de-a cincea are o singură masă principală pe zi, însă consumă foarte multe lichide. De asemenea, fructele nu lipsesc din meniul ei, mai ales seara.

Ioana Simion, în formă maximă la 46 de ani. Ce rețetă secretă are soția lui Ilie Năstase

„Sunt foarte sinceră cu voi. Ce fac să arăt bine? Fac foamea. Da, pentru că după o vârstă se cam depune tot. La 22 de ani, după ce am născut, într-o lună, de la 75 kg am ajuns la 59 de kilograme.

De atunci am încercat să mă mențin. Pe la 43 de ani am făcut ulcer perforat și am fost operată de urgență. Fac foamea în continuare, deși am antecedente.

Dacă vă spun ce mănânc într-o zi, râdeți de muriți. Am meniul meu de foame, ca să zic așa. Dimineața beau un litru de apă și o cafea cu lapte.

După-amiază mănânc ori mămăligă cu brânză și smântână, ori pește sau fructe de mare, ori o salată. Atât.

Apoi, non-stop apă, seara un fruct și 4 masaje pe săptămână. Da, am o singură masă pe zi. Nu vă spun să faceți ca mine, pentru că nu e bine!”, a spus Ioana Simion în urmă cu ceva vreme pentru .

Ioana Simion nu face sport. Ce altă activitate are vedeta

Frumoasa femeie de afaceri are o singură operație estetică, cea de la nivelul bustului, în rest merge foarte des la masaj. Din păcate, nu are timp și pentru sport, deși nu ai crede asta.

Ioana Simion nu pierdea vremea pe la medicii esteticieni sau pe la saloanele de înfrumusețare, dar așa cum a dezvăluit face numeroase sacrificii pentru a arăta excelent.

Soția fostului jucător de tenis Ilie Năstase pune foarte mare preț pe odihnă, dar și pe măștile hidratante pe care și le prepară singură acasă.