Cum se menține în formă Vanessa Drăguș. Antrenamentele pe care le face soția lui Denis Drăguș pentru a avea o siluetă de invidiat

Vanessa Drăguș este într-o formă de zile mari. Soția lui Denis Drăguș are o siluetă demnă de indiviat, iar pentru asemenea rezultate se antrenează din greu. Iată ce exerciții face în sala de forță!

La ce antrenamente apelează Vanessa Drăguș pentru a-și menține silueta de invidiat

Vanessa Drăguș este o prezență foarte cunoscută în mediul online. Soția lui Denis Drăguș este activă pe Instagram, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei diverse momente din viața sa. De obicei, fanii o complimentează pentru fizicul de invidiat, însă puțini sunt cei care știu câtă muncă este în spate.

Vanessa Drăguș are o siluetă de invidiat, iar pentru a arăta atât de bine face adevărate sacrificii. Soția lui Denis Drăguș se antrenează în sala de forță alături de un antrenor, iar rezultatele vorbesc de la sine.

Recent, pe care le face la sală și nu sunt deloc ușor. În ciuda acestui fapt, frumoasa soție a fotbalistului nu se dă bătută, ci continuă să se antreneze din greu.

Videoclipul postat de Vanessa Drăguș este mai mult decât o filmare din sala de forță. Dat fiind faptul că are o comunitate impresionantă de urmăritori, antrenamentele sale pot fi o sursă de inspirație pentru cei care vor să se mențină în formă.

Nu este pentru prima dată când Vanessa Drăguș postează fragmente din antrenamentele sale. Ori de câte ori are ocazia, soția lui Denis Drăguș le arată urmăritorilor ce face pentru a se menține în formă.

Cu cine se antrenează Vanessa Drăguș

Vanessa Drăguș a vrut ca rezultatele ei să fie cele mai bune, așa că a apelat la ajutorul profesionistului. Frumoasa soție a lui Denis Drăguș a ales să aibă un antrenor care să o ajute să facă exercițiile potrivite. Astfel, a apelat la Cristi Nedelcu.

Antrenorul nu are grijă doar de forma fizică a Vanessei, ci și de cea a soțului ei, Denis Drăguș. Potrivit paginii de Instagram a antrenorului, inclusiv fotbalistul s-a lăsat pe mâna lui pentru a fi în formă.

Vanessa Drăguș are doi copii, însă silueta ei nu arată acest lucru

Vanessa Drăguș a adus pe lume două fetițe minunate. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că o sarcină transformă corpul unei femei. Ei bine, se pare că Vanessa a fost destul de ambițioasă și și-a propus să arate mai bine ca niciodată, chiar și după ce a născut două fetițe.

Derya-Sarah a venit pe lume la finalul anului 2023, iar Vanessa Drăguș a povestit că aceea a fost o naștere destul de grea. Soția lui Denis Drăguș a ales să nască în apă, la Constanța. Pe Instagram, Vanessa Drăguș a descris întreaga experiență.

„Tot incredibil a fost și locul nașterii, ales în ultimele două săptămâni de sarcină, Constanța, unde a început povestea de iubire dintre mami și tati. (…) Am ales la Constanța, fiindcă aici am avut sprijinul unui înger, la cel mai minunat spital. Nașterea a fost intensă, grea, dar extrem de împlinitoare, în apă și cu multă căldură. Infinite mulțumiri!”, spunea Vanessa Drăguș, după ce a născut-o pe Derya-Sarah.

Vanessa și Denis Drăguș au o familie minunată

În vara anului 2024, Denis Drăguș și Vanessa și-au jurat iubire eternă în fața lui Dumnezeu. Cei doi s-au căsătorit după ani buni de relație și au împreună două fetițe minunate: pe Gloria și pe Derya-Sarah. Recent, , acela fiind unul dintre cele mai importante și mai emoționante momente pentru fotbalist.

Pe lângă fetițele lor minunate, Vanessa și Denis Drăguș mai au grijă și de alți copii cu nevoi speciale. Fotbalistul și frumoasa lui soție au făcut un gest uimitor și le-au arătat tuturor că sunt oameni cu suflet mare, care iubesc copii.

Povestea Vanessei, a lui Denis Drăguș și a copiilor de care cei doi au grijă a fost expusă de Codin Maticiuc. Acesta a fost cel care a povestit că Denis Drăguș și soția lui au grijă de niște copii cu nevoi speciale, care sunt adoptați de o americancă stabilită în România.