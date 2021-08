Mihaela Rădulescu a dezvăluit cum se menține la 52 de ani. Prezentatoarea TV are o dietă pe care o respectă cu strictețe astfel încât să-și mențină silueta de invidiat.

Jurata de la „Masked Singer România” a recunoscut că și-a făcut mici retușuri la medicul estetician, însă are câteva „secrete de care ține cont ca să arate bine.

Cum se menține Mihaela Rădulescu la 52 de ani. Dieta pe care o urmează jurata de la Masked Singer România

Mihaela Rădulescu a dezvăluit cum se menține la vârsta ei. are 52 de ani și are un aspect fizic de invidiat, însă are niște trucuri care o ajută să se mențină.

Prezentatoarea de la „Ferma” a făcut și câteva vizite la medicul estetician, însă are și câteva „reguli” pe care le respectă.

Jurata de la „Masked Singer România” a declarat că folosește foarte des Aloe Vera, plantă care se găsește destul de ușor în Monaco. Bruneta spune că este singura cremă pentru față pe care o folosește.

„Eu sunt mare fan Aloe Vera. La noi acolo, în Monaco, se găsesc la alimentară frunze de Aloe Vera mari și recunosc cinstit că de ani buni este singura cremă de față pe care o mai folosesc.

Ador Aloe Vera în diverse combinații, cu ulei de cocos, cu ulei de măsline. O folosesc ca și cremă, mască, o pun și în cap.

Mie îmi face bine, acum nu știu dacă e o rețetă universală, dar pentru mine funcționează minunat. Nu am mai povestit asta nimănui, iată că e un secret”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru revista .

Ce mănâncă prezentatoarea de la Ferma pentru a se menține în formă

Mihaela Rădulescu a dezvăluit și ce dietă ține ca să se mențină în formă. Vedeta TV nu consumă alcool și face sport aproape în fiecare zi.

De asemenea, bruneta a mai spus că seara nu mănâncă sărat ca să evite umflarea feței de dimineață. încearcă mereu să nu consume mai multă mâncare decât trebuie și să mănânce mai sănătos.

„Eu nu beau alcool niciodată, iar asta din start te menține bine. Sport fac aproape zilnic. Sunt zile în care nu am chef sau nu am timp, dar la două-trei zile tot fac ceva sport.

În perioada de filmare am un regim controlat de mâncare. Nu mănânc sărat seara ca să nu mă trezesc umflată la față.

Țin cont de lucrurile astea. Încerc să nu mănânc mai mult decât este cazul. Încerc să mănânc mai sănătos decât de obicei”, a mai declarat Mihaela Rădulescu.

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune din România. Bruneta va putea fi văzută în postura de jurat al emisiunii „Masked Singer România”, atunci când noul sezon va debuta la Pro TV.