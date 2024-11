Cum se menține Radu Vâlcan în formă, la 48 de ani, deși nu merge la sală: ”Să nu mănânci două-trei zile, te simți excelent”. Ce spune despre carne

Secretul lui Radu Vâlcan! Prezentatorul “Insula Iubirii” are o alimentație sănătoasă, mănâncă o dată pe zi, iar carne consumă de doar câteva ori pe an. Mai mult, acesta are două-trei zile consecutive în care nu mănâncă și spune că se simte excelent.

La sală a renunțat să mai meargă pentru că se plictisește, după cum ne-a declarat în interviul pentru FANATIK. Actorul preferă, mai degrabă, să alerge în parc, în aer liber.

Secretul lui Radu Vâlcan: Nu mănâncă nimic două-trei zile

“Am grijă foarte mare la alimentație cât pot de mult. Normal că există și zile de răsfăț, dar am grijă să fac în fiecare zi mișcare și asta mă încurajează foarte mult. Nu merg la sală, nu mai merg de foarte mulți ani. Nu îmi place, mă plictisesc. Îmi place să merg în parc, să alerg în parc. În principiu, să știi că am o singură masă pe zi. Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile. Să încerci, este superb. Te simți excelent, absolut superb. Beau doar ceaiuri, apă, mâncare lichidă.

Carne? Îți recunosc că mănânc grătar, nu pește, nu vorbesc de pește, de carne… de două-trei ori pe an. Ori că e Paștele, ori că este Crăciunul sau cineva ne cheamă la un grătar! Sunt tânăr, fac 48 de ani”, a declarat Radu Vâlcan, pentru FANATIK.

În casă, Radu Vâlcan este cel care gătește sănătos, iar Adela Popescu este cea care știe să gătească românește. Astfel că, una din activitățile preferate ale copiilor cu mama lor este să gătească bunătăți. , pe Adrian, Alexandru și Andrei.

“Adela face ciorbe, tocănițe. Eu nu mă bag”

“ cu ei, ea face de astea românești, ciorbe, tocănițe. Eu nu mă bag la “fonfleuri”. Eu am alte activități cu ei. Îmi place foarte mult să vin cu ei la cinema, este momentul nostru. În weekend vin cu ei la film, luăm un popcorn, îi las, îi răsfăț pur și simplu pentru că au și ei școală și grădiniță, noi considerăm că este o muncă pentru ei. Pleacă de dimineață până la 16.00-17.00 când îi luăm, pentru ei este o încărcătură pur și simplu.

Nu e ușor că un copil atât de mic să fie încărcat cu atâtea și atâtea activități. Și atunci îi las, în weekend. Mai puțin cu ciocolată. Foarte rar. Mai vin bunicile cu ciocolată”, ne-a mai spus actorul.

La cinema și-a petrecut și Radu Vâlcan cu Adela Popescu timpul, în ultima perioadă, pentru că au fost plecați în turneu prin câteva orașe, cu filmul “Retreat Vama Veche”, în care joacă amândoi. Pe copii nu au putut să îi ia cu ei, așa că au chemat bunicii să aibă grijă de ei.

“Turneul nu e neapărat ușor pentru că tocmai din considerentul că suntem plecați, adică nu suntem cu copiii. Venim acasă, iar plecăm, urcăm în avion, mașină și așa mai departe. Bunicii stau cu ei. Într-un fel este bine ca ei să știe încă de mici că părinții au și treabă, mami și tati au și treabă, trebuie să se obișnuiască cu acest lucru.

Pentru că este de datoria noastră să îi învățăm și pe ei ce înseamnă o responsabilitate mai mică sau mai mare”, a mai mărturisit Radu Vâlcan.

Radu Vâlcan și Adela Popescu, actori în “Retreat Vama Veche”. Ce roluri au?

Cei doi actori joacă în “Retreat Vama Veche”, în regia lui Petre Năstase. Adela Popescu o interpretează pe Corina, un medic dentist care își susține familia din punct de vedere financiar. Radu îl interpretează pe Matei.

“Personajul meu e Matei, e și funny, dar și serios. Are un trecut nu neapărat sumbru, dar ascunde foarte, foarte multe lucruri. E un personaj mișto, mi-a plăcut foarte mult.

Am filmat în luna mai, anul trecut, și trebuia să filmăm ca și cum era vară. Filmam în cămăși cu mânecă scurtă, tricouri și așa mai departe. A fost cel mai friguros mai din ultimii 20 de ani, spuneau localnicii. La repetiții și în pauzele de filmare stăteam cu pufoaicele pe noi. Ne abțineam să nu ne clănțăne dinții”, își amintește actorul.

A fost și distracție mare la filmări, asta pentru că Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt prieteni vechi cu Ada Condeescu și Laura Cosoi, alte două actrițe în lungmetraj.

Lui Vâlcan i-a lipsit însă prezența lui Răzvan Fodor, și el actor în film. Acesta a filmat cadrele în București, și nu în Vama Veche, ca majoritatea.

“Eu și Adela suntem prieteni cu Ada, cu Laura, cu Fodor. Eu n-am filmat cu Fodor, el a filmat în București. S-a ofticat că n-a fost în Vama pentru că e și el, ca și mine, vamaiot prin definiție. Noi cred că ne-am distrat mai bine acolo, dar de fapt, el cred că s-a simțit mai bine în București pentru că a fost mai aproape de casă.

Am suferit foarte mult, am avut cred că una sau două zile libere și am dat o fugă până la București la copii. Apoi m-am întors”, a mai declarat Radu Vâlcan.

Care este secretul căsniciei lui Radu Vâlcan?

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, sunt extrem de implicați în creșterea și educarea celor trei băieți. Cei doi părinți adoră să petreacă timp cu ei și le este greu când lipsesc de acasă o scurtă perioadă, și nu se află în preajma lor.

“Da, suntem implicați pentru că asta a fost menirea noastră. De când ne-am întâlnit știam încotro ne îndreptăm și știam ce vrem de la viață și știam care ne sunt valorile și care sunt obiectivele noastre în viață. Așa că ne place foarte mult, suntem fericiți”, ne-a mai spus actorul.

Perioadele de filmări pentru “Insula iubirii” sunt și ele grele pentru Radu Vâlcan, tot pentru că stă departe de familie. Însă, sezonul care s-a încheiat, i-a adus și multă satisfacție când a văzut că telespectatorii au îmbrățișat emisiunea într-un număr exagerat de mare.

Ce spune Radu Vâlcan despre sezonul 8 “Insula Iubirii”

“E greu, este foarte greu să stai departe de casă. Dar acum, în sezonul acesta, a venit Adela la mine, a stat cam zece zile. În sezonul șapte a venit și cu copiii, deci cumva….ne-am revăzut”, mai spune el.

Sezonul cu numărul 8 “ ”, Antena 1, a fost unul dintre cele mai vizionate show-uri tv de până acum. Radu Vâlcan spune că nu a schimbat “rețeta” și că nu-și explică cum și de ce a prins atât de tare la public.

“Am mai spus-o, nu am o explicație în sensul ăsta, toate sezoanele au avut un succes aparte, dar într-adevăr acesta a fost un adevărat fenomen și cred că se datorează faptului că trăim într-o eră cu totul digitală. Totul se viralizează, se împrăștie pur și simplu. Într-adevăr, participanții la test, au avut ceva, au avut ceva în plus”, mai declară prezentatorul show-ului.