Cum se naște Legiunea Străină a Ucrainei. Kievul așteaptă voluntari pentru lupta cu invadatorii din Rusia. Cine a ajuns deja

Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene a lansat un apel la voluntari străini care să meargă în Ucraina pentru a li se alătura în lupta contra forțelor invadatoare ale Federației Ruse, potrivit unui comunicat al instituției, preluat de agenția de știri .

„Dacă nu aveți cetățenie ucraineană… Dacă vreți să participați activ la apărarea libertății și democrației în Europa. Dacă credeți că rugăciunile nu sunt de ajuns. Dacă aveți experiență de combatanți sau dacă vreți să o căpătați, alături de bravii soldați ce apără Ucraina. Este timpul să treceți la fapte! Alăturați-vă Legiunii Internaționale a Forțelor de Apărare a Teritoriului!”, este apelul lansat joi, pe , de Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene.

În apelul către toți cei care vor să lupte ca voluntari pentru apărarea Ucrainei de agresiunea Kremlinului sunt explicate, pe larg, toate cerințele pentru ca cineva să intre în „Legiunea Străină” ucraineană.

Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene a publicat lista de documente necesare celor care se prezintă la centrle de recrutare din Ucraina și a explicat cum se poate ajunge la acestea. Voluntarii sunt așteptați să „semneze un acord și, alături de soldați din alte țări și din Ucraina, să meargă să lupte căntra forțelor de ocupație ale Federației Ruse”.

O experiență cum ai doar o dată în viață, garantată!

Nu pierde șansa de a deveni parte a bravelor noastre Forțe Armate.

Dacă ai nevoie de ajutor, contactează-ne.

Alătură-te Legiunii Internaționale a Forțelor Armate de Apărare a Teritoriului Ucrainei!

În dimineața zilei de 24 februarie, foarte devreme, Rusia a declanșat operațiunile militare împotriva Ucrainei. Operațiune care este, de fapt, o nejustificată și cinică invazie.

Forțele Armate ale Federației Ruse sunt cunoscute în lume că folosesc tactici extrem de barbare, violează toate legile războiului și încalcă toate convențiile umanitare. Adăugați și numărul mare de civili pașnici omorâți de rachetele și atileria Rusiei, care le-a distrus casele, la argumentele pentru oprirea agresiunii Federației Ruse în Ucraina.

Întreaga lume a văzut curajul ucrainenilor, nu doar pentru a-și apăra propriul teritoriu, patria, dar și în a apăra valorile democratice europene.

Acesta nu este un război doar împotriva Ucrainei. Este un război împotriva Europei, a democrației, a celor mai elementare drepturi ale omului și a coexistenței pașnice.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, adresează tuturor cetățenilor țărilor-prietene ale Ucrainei apelul de a veni la noi în țară și de a lupta și a învinge, alături de vitejii din forțele armate naționale, contra armatelor de ocupație ale Rusiei.

Baza legală pentru participarea directă a străinilor la efortul de apărare al Ucrainei a fost creată.

Potrivit regulamentului pentru serviciul militar al Forțelor Armate ale Ucrainei, cetățenii din alte state și persoanele fără cetățenie care doresc să se alăture armatei ucrainene pot să facă acest lucru prin semnarea unui contract, inclusiv cu subdiviziunile teritoriale ale Forțelor Armate de Apărare a Teritoriului Ucrainei. Modificarea legislativă a fost promulgată de președintele Ucrainei prin decretul nr. 248 din 10 iunie 2016.

Astfel, o grupare de voluntari din străinătate, denumită „Legiunea Internațională de Apărare a Teritoriului Ucrainei, a fost înființată.

E evident că nu există contribuție mai mare pentru pacea și securitatea internațională decât participarea directă în serviciul militar.

În cazul în care vreți să vă înrolați, contactați atașatul militar al ambasadei Ucrainei din țara voastră.

Singurul mod de a menține pacea în lume este acela de a lupta împreună!”

Ministrul de externe Dmitro Kuleba a anunțat, tot joi, că voluntari din 16 țări au venit deja să se alăture „Legiunii Străine” din Ucraina. Iar cu o zi înainte, când a vorbit despre acest subiect, a refuzat să precizeze din ce țări sunt voluntarii. „Au ajuns deja în Ucraina și sunt gata să lupte umăr la umăr cu poporul ucrainean contra agresorilor”, a spus Kuleba, cu referire la armatele Kremlinului, care au început invadarea Ucrainei pe 24 februarie.

Unul dintre voluntarii ajunși deja în Ucraina este un finlandez ce spune că este rezervist și că, în viața civilă, activează în domeniul energiilor regenerabile. El s-a fotografiat în uniforma armatei ucrainene și a publicat poza pe contul său de Twitter, potrivit .

I am now finally a part of the Ukrainian foreign legion. From Finnish reservist Lt. to UA recruit. People from all over the world have come here to help to defend Ukraine. My bunkmates are Norwegian and American. There is still plenty of room for more!

— rsiren (@rsiren2)