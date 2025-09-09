Sport

Cum se poate califica România la Campionatul Mondial după 2-2 cu Cipru! „Tricolorii” rămân la două meciuri de turneul final

Naţionala României are o campanie cenuşie în preliminariile clasice, dar rămâne la două meciuri de Cupa Mondială din 2026. Cum ajung "tricolorii" la turneul final.
Marian Popovici
09.09.2025 | 23:54
Cum se poate califica România la Campionatul Mondial după 2-2 cu Cipru! "Tricolorii" rămân la două meciuri de turneul final.

România şi-a compromis în totalitate şansele pentru primul loc în preliminarii după 2-2 în Cipru. Austria a câştigat cu 2-1 în Bosnia-Herţegovina şi este în pole position pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026.

Cum se poate califica România la Campionatul Mondial după 2-2 cu Cipru

În ciuda formei slabe din aceste preliminarii, „tricolorii” rămân la două meciuri distanţă de calificarea la Cupa Mondială din 2026. Indiferent de rezultatele pe care le vor face până la finalul preliminariilor, jucătorii lui „Il Luce” au asigurată prezenţa la baraj, graţie parcursului din Liga Naţiunilor.

Astfel, ultimele şanse de calificare la turneul final se leagă de meciurile decisive din luna martie a anului viitor. România va fi în urna a patra şi va juca în deplasare semifinala barajului, împotriva unei echipe din prima urnă.

Cum arată în acest moment urnele de la baraj: 

  • Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Ţara Galilor
  • Urna 2: Serbia, Suedia, Polonia, Cehia
  • Urna 3: Ungaria, Slovacia, Scoţia, Bosnia-Herţegovina
  • Urna 4: România, Irlanda de Nord, Macedonia de Nord, Moldova

* Urnele pot suferi modificări în funcţie de rezultatele din preliminarii

Meciurile de baraj pentru Campionatul Mondial din SUA vor avea loc într-o singură manşă, pe 26 şi 31 martie 2026. Echipele din urna 1 vor juca pe teren propriu semifinala, în timp ce echipele gazdă în finală vor fi decise prin tragere la sorţi.

România, la cinci puncte de Austria şi Bosnia

După 2-2 cu Cipru, barajul obţinut în Liga Naţiunilor este ultima cale de calificare rămasă pentru România de a ajunge la Cupa Mondială. După 5 etape, „tricolorii” au şapte puncte în grupa preliminară, la cinci lungimi de Austria, cu un meci în minus, respectiv Bosnia-Herţegovina.

Clasament grupa H:

  1. Austria: 12 puncte (4 meciuri)
  2. Bosnia-Herţegovina: 12 puncte (5 meciuri)
  3. România: 7 puncte (5 meciuri)
  4. Cipru: 4 puncte (5 meciuri)
  5. San Marino: 0 puncte (5 meciuri)

România mai are de jucat împotriva Austriei, Bosniei-Herţegovina şi San Marino. Având în vedere situaţia din grupă, cele trei confruntări rămase reprezintă meciuri de pregătire pentru „finalele” din luna martie.

  • 1998 este anul în care România a participat ultima dată la Campionatul Mondial
  • 6 goluri a încasat România în cele cinci meciuri din preliminarii
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
