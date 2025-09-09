Cum se poate califica România la Campionatul Mondial după 2-2 cu Cipru! „Tricolorii” rămân la două meciuri de turneul final

România şi-a compromis în totalitate şansele pentru primul loc în preliminarii după 2-2 în Cipru. şi este în pole position pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026.

ADVERTISEMENT

Cum se poate califica România la Campionatul Mondial după 2-2 cu Cipru

În ciuda formei slabe din aceste preliminarii, „tricolorii” rămân la două meciuri distanţă de calificarea la Cupa Mondială din 2026. Indiferent de rezultatele pe care le vor face până la finalul preliminariilor, jucătorii lui „Il Luce” .

Astfel, ultimele şanse de calificare la turneul final se leagă de meciurile decisive din luna martie a anului viitor. România va fi în urna a patra şi va juca în deplasare semifinala barajului, împotriva unei echipe din prima urnă.

ADVERTISEMENT

Cum arată în acest moment urnele de la baraj:

Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Ţara Galilor

Urna 2: Serbia, Suedia, Polonia, Cehia

Urna 3: Ungaria, Slovacia, Scoţia, Bosnia-Herţegovina

Urna 4: România, Irlanda de Nord, Macedonia de Nord, Moldova

* Urnele pot suferi modificări în funcţie de rezultatele din preliminarii

Meciurile de baraj pentru Campionatul Mondial din SUA vor avea loc într-o singură manşă, pe 26 şi 31 martie 2026. Echipele din urna 1 vor juca pe teren propriu semifinala, în timp ce echipele gazdă în finală vor fi decise prin tragere la sorţi.

ADVERTISEMENT

România, la cinci puncte de Austria şi Bosnia

După 2-2 cu Cipru, barajul obţinut în Liga Naţiunilor este ultima cale de calificare rămasă pentru România de a ajunge la Cupa Mondială. După 5 etape, „tricolorii” au şapte puncte în grupa preliminară, la cinci lungimi de Austria, cu un meci în minus, respectiv Bosnia-Herţegovina.

ADVERTISEMENT

Clasament grupa H:

Austria: 12 puncte (4 meciuri) Bosnia-Herţegovina: 12 puncte (5 meciuri) România: 7 puncte (5 meciuri) Cipru: 4 puncte (5 meciuri) San Marino: 0 puncte (5 meciuri)

România mai are de jucat împotriva Austriei, Bosniei-Herţegovina şi San Marino. Având în vedere situaţia din grupă, cele trei confruntări rămase reprezintă meciuri de pregătire pentru „finalele” din luna martie.

ADVERTISEMENT