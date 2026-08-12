Cum se poate rezolva blocajul de la noul stadion Dinamo. Primarul Sectorului 2 a dat toate detaliile: „Nu este ceva extraordinar”

ADVERTISEMENT

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din București, adică instituția care a cofinanțat lucrările de la noul stadion Dinamo, a oferit ultimele detalii referitoare la acest proiect, în contextul în care el stagnează deja de câteva luni. Edilul a susținut că ar fi vorba doar despre chestiuni obișnuite, de natură birocratică în principiu.

Ce a spus primarul Sectorului 2 despre situația de la noul stadion Dinamo

Astfel, a explicat pe larg că există câteva soluții pentru deblocarea situației și în consecință s-a declarat optimist că în viitorul apropiat totul va reveni la normal din acest punct de vedere. „Am vorbit zilele trecute cu reprezentanții CNI și reprezentanții clubului. Există acele soluții tehnice nou-propuse de constructor. Ele sunt în analiză și în momentul în care CNI finalizează analiza vom vedea în mod concret ce se întâmplă. Până în prezent, vreau să reamintesc tuturor, că Primăria Sectorului 2 a alocat anul trecut 38 de milioane de lei pentru acest obiectiv. Așteptăm cu nerăbdare facturi noi pentru că intenția noastră este să vedem întregul parc sportiv realizat, nu să ne blocăm în acești pași birocratici.

ADVERTISEMENT

Nu pot să dau un cec în alb și să vorbim de orice sume. Trebuie să vedem justificările tehnice, trebuie să vedem ce ar însemna financiar acest lucru și colegii din Consiliul Local vor decide. Oricum ar fi, noi nu am intrat în acest proiect conjunctural. Noi, întreaga comunitate, suntem alături de Dinamo pentru că și Dinamo dă ceva înapoi comunității. Vom deschide întreg complexul către comunitate. Parteneriatul trebuie să fie pe termen lung.

Eu am experiență în proiectele administrative și în proiectele de construcție mari. Apar uneori și sincope. Lucrurile nu merg tot timpul liniar. Să știți că revendicările din partea constructorilor în cadrul proiectelor de construcții sunt uzuale. Nu este ceva extraordinar. La fel și toată această expertiză a beneficiarului are verifică din punct de vedere tehnic. Ceea ce se întâmplă la Dinamo nu este ceva ieșit din comun. Se întâmplă să apară modificări tehnice în proiecte. Ideea este să fie depășite și lucrările să continue. Sunt optimist”, a spus Rareș Hopincă, citat de

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Rareș Hopincă disputa dintre CS Dinamo și CNI

În urmă cu ceva timp, , adică beneficiarul acestui proiect, i-a acuzat , dar și pe constructorul Bog’Art, de neseriozitate, dar Rareș Hopincă a abordat acum un discurs ceva mai echilibrat din această perspectivă: „Putem vorbi ore întregi, dar în construcții se lucrează pe bază de date, cifre, analize, expertize. Dacă s-a analizat soluția propusă inițial și s-a ajuns la concluzia că ar exista soluții mai bune, acestea trebuie analizate. Chiar cu riscul unei întârzieri de două luni. Noi facem o nouă arenă pentru zeci de ani. Cred că merită două, trei luni de zile pentru a fi aleasă cea mai bună soluție. Nu m-aș panica. Primăria Sectorului 2 și-a făcut datoria față de Dinamo și așteaptă noi facturi.

ADVERTISEMENT

Nu vreau să intru în dispută. Nu acuz pe nimeni de nimic, vreau doar să spun că noi am fost serioși. În decembrie am livrat 38 de milioane de lei. Așteptăm ca baza sportivă să se facă. Un teren de sport gol nu ajută pe nimeni, nu ajută comunitatea. Când parcul sportiv va fi refăcut vom discuta despre un mare plus pentru Sectorul 2”.