Scenariul pregătit pentru ca Dinamo să se salveze de la retrogradare pe teren: 16 echipe în Liga 1, plus baraj pentru ultima clasată! Exclusiv

Dinamo București este în cel mai critic moment al istoriei sale de 72 de ani, fiind aproape de retrogradare. Formația din Ștefan cel Mare, decimată de pandemia de coronavirus, e aproape de părăsirea în premieră a primei ligi.

FANATIK a aflat că se pregătește un scenariu prin care „roș-albilor” să li se acorde o ultimă șansă de a-și păstra locul din Liga 1 printr-o luptă pe teren.

Este vorba despre mărirea din sezonul viitor cu două echipe a primei divizii, dar și un baraj pe care ultima clasată în acest campionat – foarte probabil Dinamo în situația actuală – să-l dispute cu ocupanta poziției a treia din Liga a doua.

Dinamo, salvată de la retrogradare „pe teren”, prin mărirea numărului de echipe din Liga 1 la 16 și un baraj cu locul 3 din Liga a doua?!

Gigi Mulțescu a preluat Dinamo în urmă cu mai bine de o săptămână, dar nu a apucat să bifeze vreun meci pe banca noii și fostei sale echipe. Cazurile de Covid 19 de la formația alb-roșie au blocat inițial restanța cu Chindia, apoi orice alt meci.

În acest moment, când echipe din play-out dispută runda cu numărul 11, Dinamo are doar 7 partide jucate. Plus aproape tot lotul în carantină pentru 14 zile, astfel că echipa nu poate fi programată. Dinamo mai are deci de disputat 7 meciuri din actuala stagiune. Are acum 21 de puncte, 4 mai mult decât ultima clasată Chindia Târgoviște, cu care are de disputat o dublă.

Cum se poate salva Dinamo de la retrogradare în această situație dacă nu s-ar îngheța campionatul și s-ar decide să nu retrogradeze nimeni? Forurile de conducere din fotbalul nostru lucrează la un scenariu care să fie cât mai aproape de terminarea sezonului pe teren și să mulțumească aproape toate părțile! Pentru că oricum probabil vor exista nemulțumiți.

Din informațiile FANATIK s-a luat în discuție mărirea numărului de echipe pentru sezonul viitor la 16, iar ocupanta locului 14 din actualul campionat să dispute un meci de baraj cu locul 3 din Liga a doua. Adică noul campionat, 2020/2021, va fi alcătuit din primele 13 formații din actualul sezon, primele două clasate din Liga a doua, plus câștigătoarea barajului amintit mai sus.

Deținătorul drepturilor TV trebuie să-și dea acordul pentru noua formulă de 16 echipe pentru Liga 1 la întâlnirea de miercuri, 29 iulie

Ce șanse ar avea Dinamo în condițiile adoptării acestui nou sistem pentru campionatul următor? Sunt două situații aici. Unu: echipa va fi programată să joace cele 7 meciuri rămase și ar putea termina pe actuala poziție, a 7-a din play-out, peste Chindia, și atunci ar fi salvată. Doi: dacă târgoviștenii vor „sări” peste Dinamo și „câinii” termină pe locul 8, ultimul, vor avea șansa barajului.

Iar acest baraj se va disputa, probabil, după mijlocul lunii august, atunci când actualul lot va ieși din perioada de carantină și va avea și circa 10 zile de antrenamente. Adică șanse importante de a câștiga barajul cu locul 3 din Liga a doua și astfel Dinamo s-ar salva de la retrogradare pe teren.

„În acest moment nu putem vorbi despre niciun scenariu sau sistem nou pentru sezonul viitor de Liga 1. Vom vedea ce ne rezervă zilele viitoare” – Justin Ștefan, secretar general LPF

Pentru a se pune în aplicare un nou sistem pentru Liga 1, cu o eventuală mărire a numărului de echipe, este nevoie, în primul rând, de acordul deținătorului de drepturi TV. În acest sens, miercuri, 29 iulie, va avea loc o întâlnire foarte importantă între reprezentanții LPF și cei ai deținătorului de drepturi, EAD, pentru a actualiza situația. Se vor discuta toate scenariile pe care le-ar implica acest final incert de stagiune.

“Mă văd nevoit să reafirm că nu vom accepta oprirea campionatului fără să cerem penalizări semnificative şi fără a rediscuta condiţiile financiare pentru sezoanele următoare” – Orlando Nicoară, director general EAD

PCH a cerut celor de la LPF ca, indiferent de consecințe, Dinamo să-și termine meciurile pe teren, nu la masa verde! „Acceptăm cu demnitate retrogradarea!”

Unii dintre jucătorii și conducătorii lui Dinamo cer ca acest campionat să fie întrerupt și să nu mai retrogradeze nicio echipă. Chiar căpitanul Ante Puljic s-a exprimat în acest sens, croatul venind cu argumentul că milioane de oameni se îmbolnăvesc de Covid și nu au nicio vină.

În schimb, fanii-acționari din PCH au emis un comunicat în care solicită autorităților fotbalului ca Dinamo să-și dispute meciurile pe teren, chiar dacă acest lucru ar însemna retrogradarea în premieră a echipei roș-albe!

„Nu cerem niciun tratament special pentru că suntem Dinamo. Dimpotrivă, cerem să fim tratați în mod egal cu celelalte competitoare. Cerem să ni se dea șansa de a juca și de a ne câștiga pe teren dreptul de a rămâne în Liga 1…

Ne dorim un campionat în care să fie și Rapid și Petrolul și UTA și FC Argeș. Ar fi idealul și pentru noi ca suporteri și pentru cei ce beneficiază de pe urma spectacolului și audienței. Indiferent de numărul de echipe din ediția următoare, NOI NE DORIM SĂ CÂȘTIGĂM PE TEREN DREPTUL de a fi acolo.

ACCEPTĂM CU DEMNITATE RETROGRADAREA, dacă Dinamo nu va demonstra MERITUL SĂU SPORTIV pentru rămânerea în Liga 1”, se scrie în mesajul celor de la Peluza Cătălin Hâldan.