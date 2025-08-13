Cum se poate vedea, totuși, la TV meciul Drita – FCSB. Care este postul de televiziune străin care transmite partida

Returul Drita – FCSB, programat joi, 14 august, de la ora 21:00, va fi transmis de un post de televiziune din Kosovo. Unde va putea fi văzută confruntarea din turul 3 preliminar UEFA Europa League.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV meciul Drita – FCSB

La noi în țară, drepturile de difuzare ale meciului Drita – FCSB din manșa secundă a turului 3 preliminar al Europa League au fost achiziționare de Pro TV, dar

Prun urmare, cei care vor să vadă duelul de la Priștina vor fi nevoiți să-și facă abonament la Voyo. Prețul unui astfel de abonament este de 4,76 de euro, cu tot cu TVA inclus, adică puțin sub 24 de lei. Nu este prima dată în acest sezon european când un meci al roș-albaștrilor se vede pe Voyo când FCSB a pierdut la Shkendija, scor 0-1.

ADVERTISEMENT

Din fericire pentru ei, kosovarii nu au această problemă și vor putea vedea la TV confruntarea dintre Drita și FCSB. Postul de televiziune din Kosovo care va transmite în direct întâlnirea din turul 3 preliminar Europa League este KTV Koha Vision.

Jocul va putea fi vizionat de cei care dețin satelit sau online pe Astfel, posesorii antenelor de satelit pot vedea meciul pe KTV Hoha Vision, post din Kosovo care se gaseste in lista canalelor de televiziune albaneze.

ADVERTISEMENT

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Pe lângă cele două variante care oferă imagini în direct de la întâlnirea Drita – FCSB iubitorii fotbalului vor putea fi la curent cu scorul în timp real urmărind aplicațiile de specialitate. De asemenea, FANATIK va transmite în format LIVE TEXT tot ce se va întâmpla în partida de la Priștina.

ADVERTISEMENT

Cu cine joacă FCSB în play-off-ul Europa League, dacă trece de Drita

FCSB este favorită la calificarea în play-off-ul Europa League. La București, campioana României a învins-o pe Drita cu scorul de 3-2.

ADVERTISEMENT

Roș-albaștrii știu deja ce adversar îi așteaptă în faza următoare. Echipa lui Elias Charalambous se va duela cu Aberdeen pentru un loc pe tabloul principal UEFA Europa League. Turul ar urma să se joace în Scoția, pe 21 august, iar returul, o săptămână mai târziu, pe Arena Națională.

În cazul unui eșec, dacă FCSB va fi eliminată de Drita, campioana României va fi „retrogradată” în play-off-ul Conference League. Acolo, FCSB ar da piept cu învingătoarea „dublei” dintre Differdange din Luxemburg și Levadia Talinn din Estonia din turul 3 preliminar Conference League.