Sport

Cum se poate vedea, totuși, la TV meciul Drita – FCSB. Care este postul de televiziune străin care transmite partida

Află cum poți să vezi Drita – FCSB la televizor! Postul care transmite, de fapt, în străinătate partida din turul 3 preliminar al Europa League.
Cristian Măciucă
13.08.2025 | 22:08
Cum se poate vedea totusi la TV meciul Drita FCSB Care este postul de televiziune strain care transmite partida
ULTIMA ORĂ
Cum se poate vedea, totuși, la TV meciul Drita – FCSB. Care este postul de televiziune străin care transmite partida. FOTO: Fanatik

Returul Drita – FCSB, programat joi, 14 august, de la ora 21:00, va fi transmis de un post de televiziune din Kosovo. Unde va putea fi văzută confruntarea din turul 3 preliminar UEFA Europa League.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV meciul Drita – FCSB

La noi în țară, drepturile de difuzare ale meciului Drita – FCSB din manșa secundă a turului 3 preliminar al Europa League au fost achiziționare de Pro TV, dar șefii postului au hotărât să transmită meciul exclusiv pe platforma Voyo.

Prun urmare, cei care vor să vadă duelul de la Priștina vor fi nevoiți să-și facă abonament la Voyo. Prețul unui astfel de abonament este de 4,76 de euro, cu tot cu TVA inclus, adică puțin sub 24 de lei. Nu este prima dată în acest sezon european când un meci al roș-albaștrilor se vede pe Voyo. Așa s-a întâmplat și în prima manșă din turul 2 preliminar Champions League, când FCSB a pierdut la Shkendija, scor 0-1.

ADVERTISEMENT

Din fericire pentru ei, kosovarii nu au această problemă și vor putea vedea la TV confruntarea dintre Drita și FCSB. Postul de televiziune din Kosovo care va transmite în direct întâlnirea din turul 3 preliminar Europa League este KTV Koha Vision.

Jocul va putea fi vizionat de cei care dețin satelit sau online pe site-ul respectivei televiziuni. Astfel, posesorii antenelor de satelit pot vedea meciul pe KTV Hoha Vision, post din Kosovo care se gaseste in lista canalelor de televiziune albaneze.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Pe lângă cele două variante care oferă imagini în direct de la întâlnirea Drita – FCSB iubitorii fotbalului vor putea fi la curent cu scorul în timp real urmărind aplicațiile de specialitate. De asemenea, FANATIK va transmite în format LIVE TEXT tot ce se va întâmpla în partida de la Priștina.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț,...
Digisport.ro
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o

Cu cine joacă FCSB în play-off-ul Europa League, dacă trece de Drita

FCSB este favorită la calificarea în play-off-ul Europa League. La București, campioana României a învins-o pe Drita cu scorul de 3-2.

ADVERTISEMENT

Roș-albaștrii știu deja ce adversar îi așteaptă în faza următoare. Echipa lui Elias Charalambous se va duela cu Aberdeen pentru un loc pe tabloul principal UEFA Europa League. Turul ar urma să se joace în Scoția, pe 21 august, iar returul, o săptămână mai târziu, pe Arena Națională.

În cazul unui eșec, dacă FCSB va fi eliminată de Drita, campioana României va fi „retrogradată” în play-off-ul Conference League. Acolo, FCSB ar da piept cu învingătoarea „dublei” dintre Differdange din Luxemburg și Levadia Talinn din Estonia din turul 3 preliminar Conference League.

2,02 este cota Betano pentru „2 solist” la Drita - FCSB
PSG – Tottenham 0-1, în Supercupa Europei. Concurentul pe post al lui Radu...
Fanatik
PSG – Tottenham 0-1, în Supercupa Europei. Concurentul pe post al lui Radu Drăgușin deschide scorul la Udine
Mirel Rădoi a invocat semifinala cu Middlesbrough pentru a-și ține jucătorii conectați înainte...
Fanatik
Mirel Rădoi a invocat semifinala cu Middlesbrough pentru a-și ține jucătorii conectați înainte de Spartak Trnava – CSU Craiova: „Eu am trecut prin ce trec ei acum”
Marele regret al carierei lui Costel Orac! Ce nedreptate i-a făcut Mircea Lucescu:...
Fanatik
Marele regret al carierei lui Costel Orac! Ce nedreptate i-a făcut Mircea Lucescu: „Nu ajungi nicăieri dacă ţii supărări”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Șocant! Un fost fotbalist de la Rapid și FCSB ar fi ajuns pe...
iamsport.ro
Șocant! Un fost fotbalist de la Rapid și FCSB ar fi ajuns pe străzi: 'Nu mai știe nimic despre el. Este într-o situație foarte, foarte grea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!