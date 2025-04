Cum se pot angaja românii în a doua cea mai bogată țară din Europa. Salariile ajung la 1.000 de euro pe săptămână

A doua cea mai bogată țară din Europa este în căutare de forță de muncă. Sunt disponibile mai multe job-uri la care pot aplica inclusiv și românii. Salariile ajung la 1.000 de euro pe săptămână, iar impozitele sunt reduse, comparativ cu alte țări.

Se fac angajări în a doua cea mai bogată țară din Europa

are disponibile mai multe locuri de muncă. Irlanda, căci despre ea este vorba, caută personal în diverse domenii, iar românii interesați pot aplica fără probleme.

În prezent, Irlanda traversează o perioadă de expansiune economică, astfel că salariile oferite angajaților sunt competitive. Comparativ cu alte țări din Europa, în Irlanda, este de 500 de euro, iar salariul mediu ajunge la 1.000 de euro pe săptămână.

Potrivit Eurostat, Irlanda este a doua cea mai bogată țară din Europa, după Luxembourg. Aici, PIB-ul pe cap de locuitor este de 79.300 de euro, cu mult peste media europeană de 37.600 de euro.

Care sunt locurile de muncă bine plătite în Irlanda

Spre deosebire de alte țări din Europa, în Irlanda, standardul de trai este unul ridicat. Aici, există domenii profitabile și domenii unde se câștigă foarte bine, astfel că nimeni nu se poate plânge de salariul său.

În Irlanda, cele mai mari salarii sunt în sectorul logistic și IT. Angajații în sectorul logistic au un salariu minim anual de 32.000 de euro, în timp ce specialiștii în domeniul IT pot ajunge să câștige până la 150.000 de euro pe an.

Nu doar specialiștii în IT sau angajații din sectorul logistic sunt renumerați foarte bine. De salarii competitive beneficiază și analiștii financiari care, în funcție de experiența în domeniu, pot câștiga până la 180.000 de euro pe an.

Cum poți lucra legal în Irlanda

Fiind a doua cea mai bogată țară din Europa, nu este de mirare că locuri de muncă sunt ”vânate” mereu. Pentru a te asigura că găsești un loc de muncă în Irlanda, este necesar să accesezi portalul EURES. Aici, sunt disponibile mii de oferte.

De asemenea, angajatorii irlandezi preferă persoanele care sunt deja în Irlanda. Tocmai de aceea, este recomandat să ai un număr de telefon irlandez. De cele mai multe ori, asta îți poate crește șansele de angajare.

Dacă vrei să te angajezi în Irlanda, trebuie să știi că nu ai nevoie de documente suplimentare. În schimb, este obligatoriu să obții un Personal Public Service Number. Pe lângă asta, vei mai avea nevoie și de documentul de identitate, dovada adresei de reședință din Irlanda și contractul de muncă.

În continuare, cele mai căutate meserii în Irlanda sunt analist financiar, inginer de proiect, contabil și programator. Salarii bune au și cei din domenii precum vânzări, marketing și resurse umane.