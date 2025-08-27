Isteria țepelor pe Booking. Răspunsul tăios al unui proprietar de pensiune: „Aveți 5 secunde să dispăreți”. Reacția companiei

Atunci când faci o rezervare pe Booking, e posibil să cazi în mai multe capcane, mai ales dacă nu știi cum funcționează platforma. FANATIK prezintă una din păcălelile care îi poate afecta pe mulți clienți, pornind de la un scandal stârnit în mediul online, unde mai multe persoane s-au plâns de felul în care se comportă proprietarul unei pensiuni din județul Prahova.

Proprietar de pensiune din România, acuzat că îi păcălește pe oamenii care rezervă cazare prin Booking

Pentru a înțelege mai bine cum pot pica în propria plasă care fac o rezervare pe Booking, vom explica un caz recent, care îl vizează pe unul dintre proprietarii de pensiune prezenți pe care operează și la noi.

Pe Facebook și pe Google, mai multe persoane s-au plâns de faptul că la pensiunea Deceneu din Slănic Prahova, cel care deține ar percepe bani de la oameni, deși sunt înștiințați că rezervarea este gratuită. Mai mult de atât, unii dintre cei care au lăsat recenzii pe Google spun că bărbatul, Dan Simionescu pe numele său, s-ar răsti la clienții care ajung la Deceneu și ar fi cu ochii pe ei ca pe butelie, exprimându-se destul de agresiv.

De ce se plâng clienții care au mers în Slănic Prahova, la Pensiunea Deceneu

„Vreau să împărtășesc o experiență oribilă. Am rezervat o noapte de cazare la Pensiunea Deceneu din Slănic Prahova și, odată ajunși acolo, am fost întâmpinați de managerul acestei pensiuni. Are o atitudine absolut execrabilă față de turiști, țipă și se comportă urât. Am impresia că a șters toate recenziile negative de pe Booking, pentru că altfel nu îmi explic: pe Google e jale ce spun oamenii care au fost acolo”, s-a plâns Ionuț, pe Facebook, în legătură cu experiența sa de la cazarea din Slănic Prahova.

Contactat de FANATIK, turistul care a avut un sejur acolo ne-a mai spus că a avut surpriza neplăcută să găsească păr în mâncare, de vreo două ori, și că abia aștepta să plece din pensiune ca să scape de atitudinea neprietenoasă a proprietarului, care îi teroriza pe el și cei cu care s-a dus acolo.

Am mers mai departe pentru a afla ce spun oamenii care au comentat pe Google, dintre cei care au fost cazați la pensiunea domnului Simionescu. Printre cele mai multe plângeri se referă la faptul că turiștii fac rezervare gratuită, însă la scurt timp după asta primesc un mesaj din partea proprietarului, pe chat-ul de pe Booking, cum că ar trebui să plătească, direct în contul firmei care administrează pensiunea, un avans de 50% sau întreaga sumă. Aici e un pic mai mult de explicat, însă vom lămuri, în rândurile de mai jos, care este adevărul în legătură cu legalitatea acestei proceduri și ce scrie, mai exact, pe pagina de pe Booking a pensiunii.

FANATIK l-a contactat pe proprietarul pensiunii Deceneu pentru a răspunde acuzațiilor care i se aduc, amenințat de unul dintre turiști că îi va face reclamație la ANPC pentru părul găsit în mâncare, printre altele.

Cum se apără proprietarul pensiunii în fața acuzațiilor

Omul de afaceri a recunoscut că, într-adevăr, există o discrepanță uriașă între părerile exprimate pe Booking despre pensiunea sa și cele de pe Google. Pe platforma de rezervări 90% sunt pozitive, spre deosebire de motorul de căutare unde sunt fix pe dos. Simionescu ne-a spus că se impune în fața celor care sunt lipsiți de cei șapte ani de acasă și neagă că i-ar păcăli pe turiști, care sunt informați la scurtă vreme după rezervare în legătură cu felul în care se efectuează plata.

„Cei care lasă astfel de recenzii sunt cei mai neserioși și nesimțiți clienți pe care eu nu-i primesc. Eu nu sunt tolerant cu nesimțirea și cu neamurile proaste. Sunt oameni pe care nu i-am primit din diverse motive, că nu vor să plătească avansul și așa mai departe. 99% din cei care comentează sunt super-nesimțiți. Unii îndrăznesc să îmi spună că ei au plătit și au voie să facă orice. Am avut un grup căruia i-am dat banii înapoi și am spus: aveți 5 secunde să dispăreți

Nici vorbă! În momentul în care ei fac rezervarea primesc automat un mesaj prin care li se spune că trebuie să achite un avans de 50% sau integral. Pe Booking sunt comentariile celor pe care i-am primit.

„Eu am avut multe reclamații și la Partidul Comunist și sunt învățat”

Cea mai mare minciună (n. red.: se referă la părul găsit în mâncare). Eu sunt mereu în sala de mese și observ tot, iar dacă ar fi văzut asta, trebuia să îmi spună. Pentru că a avut obrăznicia să vină să-mi spună: dar nu îmi arătați camera? I-am spus că eu nu sunt plătit ca și ghid. Când o să ai bani să plătești un ghid, o să te ducă la cameră. Treaba asta îi deranjează.

Dacă unii nu știu nici să citească o carte, eu ce să le fac? Mulți citesc doar recenziile de pe Google. E locul unde își pun frustrările. E ca la Partidul Comunist. Eu am avut multe reclamații și la Partidul Comunist și sunt învățat, nu mă impresionează. Deja simt cum m-am enervat când îmi aduc aminte câtă nesimțire poate să existe și veșnica discuție: dar de ce trebuie să plătească avans? Răspunsul e unul simplu, că așa vreau eu ca proprietar. Dacă le convine bine, dacă nu, nu.

Oricine face rezervare primește automat mesaj, în următoarele cinci minute, un mesaj civilizat în care e rugat să mă contacteze, ca să aud vocea omului, să știu cât de bine crescut este. Dar când cineva se adresează cu ”Bă”, păi nu vorbești cu ”Bă” cu mine…”, susține proprietarul pensiunii din Slănic Prahova.

Ce trebuie să știi când faci o rezervare prin Booking

Înainte de a face o rezervare pe Booking, e bine să citești cu maximă atenție politica de plată a unității, căci diferă de la proprietate la proprietate. Într-adevăr, există varianta în care excursioniștii plătesc pentru zilele petrecute într-un hotel sau pensiune la fața locului.

Dar… în unele cazuri se percepe un avans sau întreaga sumă înainte, asta pentru că unii proprietari vor să se asigure că vor sosi clienții (mulți pot anula rezervarea folosind un card bancar pe care nu au nicio sumă, de unde proprietarul să își poată recupera prejudiciul, dat fiind că a ținut camera ocupată degeaba). Este o decizie unilaterală a proprietarului care alege să-și administreze rezervarea într-un mod propriu ,”forțând” politica Booking până la limită. Practic, gazda deschide un canal propriu de comunicare cu turistul, independent de platformă. În acest caz, clientul poate alege dacă merge mai departe, plătind și asumându-și faptul că ar putea să fie păcălit. În astfel de cazuri, Booking nu oferă despăgubiri clientului dar nici nu ”penalizează” comportamentul proprietarului dacă se dovedește, în cele din urmă, că acesta a fost de bună credință.

Cum se face plata rezervării prin Booking

Atunci când faci o rezervare prin Booking, pornind chiar de la cazul pensiunii din Slănic Prahova, trebuie precizat că plata se poate face având platforma ca intermediar sau direct în contul proprietarului.

În cazul de față, pe pagina de pe Booking a proprietății din Slănic, turiștii sunt informați că nu trebuie să ofere detalii de plată către platformă, dar, atenție, „plata va fi gestionată de Pensiunea Deceneu, așa că nu trebuie să introduceți detalii de plată pentru această rezervare”. Aici apare de cele mai multe ori confuzia, deoarece textul se referă la datele pe care clienții le furnizează direct către Booking. În realitate, în funcție de înțelegerea fiecărui proprietar cu site-ul de rezervări hoteliere, pot exista surprize cu privire la necesitatea unei plăți înainte de cazarea propriu-zisă.

Ce scrie în regulamentul Booking

Chiar pe site-ul platformei, se specifică foarte clar condițiile în care se fac plățile și ce intră sau nu în drepturile proprietarilor de hosteluri, hoteluri sau pensiuni. „Pentru anumite produse/servicii, furnizorul de servicii va solicita o plată în avans și/sau o plată în timpul experienței în călătorie”, se arată în termenii și condițiile de pe Booking.

De asemenea, se specifică la fel de clar că dacă Booking se ocupă de plata, atunci întreaga răspundere cu privire la problemele întâmpinate cu banii este a platformei. Dacă banii se virează direct către proprietar, atunci Booking nu mai răspunde. „Dacă noi organizăm plata dumneavoastră, (noi sau afiliații noștri) vom fi responsabili pentru gestionarea plății și asigurarea finalizării tranzacției dumneavoastră la furnizorul nostru de servicii. În acest caz, plata dumneavoastră constituire lichidarea definitivă a prețului datorat și plătit.

Dacă furnizorul de servicii încasează suma de la dumneavoastră, acest lucru se va realiza personal, la începutul experienței, însă este posibil ca debitarea cardului să aibă loc în momentul rezervării sau ca dumneavoastră să achitați în momentul check-outului de la cazare. Acest lucru depinde de politica privind plata în avans a furnizorului de servicii”, se mai arată în regulile expuse pe Booking. Iar acum vine cea mai interesantă parte, care consemnează faptul că proprietarii, cum este și cazul celui e la Slănic, pot percepe plata în avans, adresându-se direct clientului, fără ca platforma să mai aibă vreun rol de mediator.

„Dacă furnizorul de servicii solicită plata în avans, aceasta poate fi debitată sau preautorizată atunci când faceți rezervarea și poate fi nerambursabilă. Deci, înainte de a rezerva, consultați politica furnizorului de servicii privind plata în avans (disponibilă în timpul procesului de rezervare), politică pe care nu o influențăm și pentru care nu suntem responsabili”, se mai precizează.

Avansul și taxele suplimentare pot schimba prețul final

Un alt lucru de care trebuie să ții cont când faci o rezervare pe Booking este faptul că prețul afișat inițial este adesea mai mic decât suma totală. La finalul rezervării, pot apărea taxe de oraș, taxe de curățenie sau alte costuri care pot crește nota de plată cu până la 20-30%.

În cazul în care vorbim despre plățile făcute prin Booking, și nu direct către proprietar, mai punctăm că platforma funcționează strict ca un intermediar. Proprietarul este cel care procesează plata sau blochează suma pe card, iar Booking doar facilitează rezervarea. Mulți turiști au senzația falsă că plătesc la Booking, când, de fapt, banii ajung la proprietar.

Proprietarul plătește pentru prezența pe Booking

Pentru serviciile platformei, proprietarii plătesc o sumă, iar asta depinde de tipul de contract dintre cele două părți. Majoritatea proprietarilor plătesc un comision către Booking pentru fiecare rezervare confirmată prin platformă. Comisionul variază, de obicei, între 10 și 20% din prețul camerei și este specificat în contractul cu Booking.

Practic, clientul poate plăti direct la proprietar, iar Booking primește un comision sau Booking colectează direct și îi virează proprietarului restul. Unii proprietari aleg, din varii motive, să gestioneze singuri întreaga operațiune, dorind să aibă de la început o experiență personală cu clienții. Mai mult de atât, dacă apar probleme, Booking poate ajuta la mediere, dar nu poate obliga proprietarul să returneze banii.

Reacția Booking

Într-un răspuns oferit pentru FANATIK, compania Booking confirmă că nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care clienții se pot simți păcăliți pentru că nu citesc cu atenție toate detaliile rezervării, care diferă de la un proprietar la altul.

FANATIK a solicitat un punct de vedere din partea companiei, dorind să aflăm dacă este perfect legal ca un proprietar să solicite plata prin transfer bancar, înainte de sosirea la cazare, dat fiind că anularea este gratuită până la o anumită dată. Reprezentanții platformei ne-au transmis că le recomandă tuturor clienților care folosesc Booking să citească foarte atent politica de plată a unităților, care se regăsește în confirmarea rezervării.

„Îi încurajăm întotdeauna pe clienți să verifice cu atenție politica de plată a unității de cazare, care se regăsește în confirmarea rezervării și este detaliată în descrierea unității. Dacă un client are întrebări legate de un mesaj privind plata, echipa noastră de asistență pentru clienți este disponibilă să ofere suport și poate fi contactată prin centrul de ajutor”, au transmis cei de la Booking, pentru FANATIK.

Ce țepe pot apărea, totuși, la o banală rezervare făcută prin Booking

Nu totul e, însă, roz atunci când vorbim despre operațiunile care se petrec prin intermediul Booking. De pildă, nu toate recenziile sunt neapărat obiective. Sunt situații în care proprietarii pot încuraja clienții să lase doar recenzii pozitive sau să șteargă recenziile negative. Turistul se poate baza pe scoruri mari, dar la fața locului poate avea surprize uriașe.

Totodată, unele unități au politici foarte stricte de anulare. Dacă turistul nu citește cu atenție regulile, poate pierde bani chiar dacă rezervarea nu i-a convenit sau trebuie să plece mai devreme. Apoi, turiștii pot primi mailuri false care par trimise de Booking, cerând datele cardului sau confirmări. Cei care cad în capcanele de tip phishing, pot pierde bani. Apoi, sunt și cazuri în care proprietari falși se folosesc de platformă pentru a-i escroca pe oameni, postând de multe ori poze cu locuri inexistente, iar apoi dispar de pe platformă, după încasarea banilor.

În concluzie, este indicat ca atunci când faci o cazare pe Booking să contactezi imediat proprietarul pentru a afla ce e de făcut mai departe ca să nu ai parte de surprize. În general, în primele minute după rezervarea efectuată, turiștii sunt înștiințați în legătură cu toată operațiunea de după.