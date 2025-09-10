Cum se pregătesc polonezii de război. Ce scrie în ghidul de supraviețuire oferit cetățenilor. Haos în magazine: obiectele aflate la mare căutare în ultimele ore

Situația devine tot mai tensionată în Polonia, după intrarea în spațiul aerian a unor drone rusești. Retorica belicoasă a Kremlinului și evoluția de la granițele NATO i-au făcut pe guvernanți să treacă la măsuri fără precedent de la al Doila Război Mondial încoace.

ADVERTISEMENT

Cum se pregătesc polonezii de război. Ce scrie în ghidul de siguranță

Fiecare familie va primi în următoarele luni un ghid de supraviețuire, denumit un manual de 54 de pagini cu instrucțiuni clare despre ce trebuie să faci dacă izbucnește războiul, dacă se întrerupe brusc curentul sau dacă o catastrofă naturală lovește țara.

e grav! „Amenințarea este extrem de serioasă”, a spus vicepremierul și ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, la prezentarea documentului. Manualul de siguranță nu este o simplă broșură, iar autoritățile insistă ca fiecare gospodărie să îl aibă la îndemână, „pe masa din bucătărie, nu aruncat pe raft”, astfel încât întreaga familie să știe cum să reacționeze în caz de semnal de alarmă.

ADVERTISEMENT

Conținutul e structurat pe capitole clare:

Cum să pregătești un rucsac de evacuare;

Ce provizii să ai în casă;

Cum să-ți securizezi locuința;

Cum să îți protejezi animalele;

Ce trebuie să faci la școală sau la locul de muncă în cazul unui atac.

Un capitol întreg, destinat fermierilor

Un întreg capitol este dedicat fermierilor. Aceștia sunt sfătuiți să pregătească furajele și apa pentru animale pentru cel puțin două săptămâni, să instaleze rezervoare de colectare a apei de ploaie și să marcheze animalele cu vopsea în caz de evacuare.

ADVERTISEMENT

le recomandă cetățenilor să aibă la ei, în permanență, un „plecak ewakuacyjny” (în poloneză: rucsac de evacuare). Lista obligatorie e destul de stufoasă: documente de identitate (buletin, pașaport sau permis auto), bani cash, medicamente de bază, radio pe baterii, lanternă, haine groase, pături, apă și hrană pentru cel puțin trei zile.

ADVERTISEMENT

Magazinele din Polonia, luate cu asalt: șepcile cu lanternă încorporată și rucsacurile, la mare căutare

Nu întâmplător, magazinele din Polonia au fost luat cu asalt în dimineața zilei de 10 septembrie, după ce oamenii au aflat din mass-media despre dronele rusești care au ajuns în spațiul lor aerian.

Rucsacurile de tip „survival” s-au epuizat în doar câteva ore, la fel și lanternele și filtrele de apă. În supermarketurile de tip discount precum lanțul Biedronka s-au vândut chiar kituri complete de supraviețuire, la prețuri care pornesc de la 99 de zloți. Un astfel de rucsac conține, printre altele, cuțit multifuncțional, cremene pentru aprins focul, pelerină de ploaie și sac termic de dormit.

ADVERTISEMENT

Un alt produs căutat cu disperare este șapca cu lanternă LED integrată, care a dispărut rapid de pe rafturi. „E mult mai utilă decât pare la prima vedere. Dacă nu ai curent, lumina de la lanternă face diferența”, spune un localnic care a stat la coadă în magazinul Biedronka,

Sfaturi pentru securizarea locuinței în caz de război

În manualul de siguranță, polonezii sunt instruiți cum să își protejeze casa cât mai bine în caz de atac. Iată câteva dintre sfaturi:

să aibă materiale la îndemână pentru a astupa geamurile (pătură, bandă adezivă etc);

să marcheze vizibil punctele de întrerupere a gazului, apei și curentului;

să monteze detectoare de fum și monoxid de carbon;

să aibă la îndemână o ladă cu instrumente pentru reparații rapide.

Totodată, ghidul recomandă identificarea celui mai sigur loc din casă: departe de ferestre, lângă pereții de rezistență, în încăperi centrale. În caz de criză, și instituțiile sunt vizate. Elevii sunt învățați să participe la exerciții de alarmă, iar părinții trebuie să știe cine este persoana responsabilă pentru preluarea copiilor. La serviciu, fiecare angajat trebuie să cunoască planurile de evacuare, amplasarea extinctoarelor și a truselor de prim-ajutor. Cei care pot fi mobilizați militar sunt obligați să-și anunțe angajatorul.

Lista cu proviziile de bază

Oficialii polonezi au publicat și o listă de provizii minime pentru fiecare gospodărie: