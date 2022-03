Cum se pregătește Andreea Mantea pentru Casa Iubirii: ”Nu mă grăbesc, sunt pe drumul cel bun”

Fosta gazdă a show-ului „Puterea Dragostei” și-a propus să facă o schimbare radicală în viața privată. Vedeta vrea să slăbească pentru a da bine pe sticlă în momentul în care va apărea la cârma emisiunii matrimoniale.

Andreea Mantea, gata de noul proiect. Ce face pentru Casa Iubirii

Andreea Mantea are de gând să slăbească 15 kilograme, multe dintre ele fiind eliminate deja după ce a mers la sală o perioadă destul de lungă. crede că retenția de apă este marea sa problemă.

„Păi ce… crezi că am dormit? În toată perioadă asta de când am zis din cele 14-16 kilograme nu mai știu exact câte au fost, am dat vreo 10, 9 pe acolo. Sunt dimineți și dimineți… când mă cântăresc și e diferență mare.

Cred că e reținere de apă, nu știu ce e. Dar nu mă grăbesc, sunt pe drumul cel bun și e bine. Nu țin dietă, ci pur și simplu încerc să mănânc sănătos.

Dimineața avem voie să mâncam orice… chiar și slănină cu ceapă, da, apoi salate, grătar, mănânc cât mai sănătos”, a mărturisit Andreea Mantea pentru publicația .

Andreea Mantea, încântată de proiectul de la Kanal D

Show-ul matrimonial „Casa Iubirii” va apărea pe sticlă începând cu data de 4 martie 2022, vedeta fiind extrem de încântată de noul . Prezentatoarea va modera emisiunea dintr-un spațiu inedit, ridicat în decurs de 3 luni.

„Normal că am fost încântată, dar cumva era ceva la care mă așteptam (râde n.r.). Din Turcia am plecat pentru că, atenție, nu pentru că nu-mi plăcea emisiunea sau pentru că nu știu ce se întâmpla, ci pentru că fiul meu trebuia să meargă la școală.

Am avut această situație în viața mea. Dacă eram singură, îți dai seama că rămâneam, n-aveam nicio problemă. Însă fiind David în viața mea trebuia să meargă la școală… nu zic că nu-mi plăcea cum era școala acolo, dar am vrut să facă în limba română.

E foarte important să se dezvolte și pe partea asta, e foarte important, să nu uităm de asta.. că n-aș vrea să fie vreun agramat sau mai știu eu ce Doamne iartă–mă. Cumva asta e emisiunea mea… și mă așteptam”, a adăugat Andreea Mantea.